Európa cammog, miközben Kína száguld: az autók után a kamionok piacán is lemaradhat az öreg kontinens

Európa a kamionok terén is lemaradhat Kína mögött az elektrifikációban, ha Brüsszel nem tesz sürgős lépéseket az átmenet felgyorsítása érdekében, miközben a személyautó-gyártók azért lobbiznak az Európai Bizottságnál, hogy gondolja újra a robbanómotoros autók 2035-től életbe lépő tilalmát.

Kínában gyorsabban terjednek az elektromos kamionok, Európa ismét lemarad / Fotó: ThomBal / Shutterstock

Kína a kamionok villamosításában is elhúz Európa mellett

A teherautó-gyártók dolga még nehezebb az átmenet során, miután a kamionok töltését lehetővé tevő infrastruktúra és az elektromos hálózat fejlesztését célzó beruházások hiányoznak, noha az uniós szabályok szerint az üvegházhatású gázok kibocsátását 2019-hez képest 45 százalékkal kellene csökkenteni 2030-ig. Ennek az eléréséhez a teherautó-eladások 38 százalékát kellene kitennie az elektromos modelleknek, ám az idei első fél évben az Európai Autógyártók Szövetségese (ACEA) szerint ez a szám csak 3,6 százalék volt, és a piac 93,6 százalékát a dízelhajtású kamionok tették ki.

Bár a német kamiongyártó Traton vezérigazgatója, Christian Levin szerint ez óriási kihívás, ezzel a sebességgel még Kína sem halad, azért

az ázsiai országban már a teherautó-eladások 24 százaléka elektromos, szemben a két évvel korábbi 4 százalékkal.

A Debrecenben gyárat építő CATL arra számít, hogy 2028-ra már minden második Kínában eladott kamion elektromos lesz. A kínai gyártók így képesek a termelés bővítésére a hazai piacukon.

Az elektromos kamionok tömegtermelése versenyelőnyt jelent Kínának

Az Iberdola spanyol energiavállalat technológiai vezetője, Agustin Delgado is arra figyelmeztet, hogy ennek eredményeként a kínai teherautók költségelőnye csak nőni fog a tömegtermelésnek hála. Európának még mindig van esélye felvenni a versenyt a kínai cégekkel, ám ehhez gyors előrelépés szükséges az elektromos kamionok teljes ökoszisztémájában.

Az autó- és kamiongyártókat korábban együtt kezelő Európai Bizottság egy munkacsoportot hozott létre a töltő-infrastruktúra és a hálózati kapacitás bővítésének felgyorsítására, míg szerdán a kamiongyártók, a hálózatüzemeltetők és az Amazon Brüsszelben találkoznak, hogy sürgős lépésekre szólítsanak fel – írja a Financial Times.