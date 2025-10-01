Európa cammog, miközben Kína száguld: az autók után a kamionok piacán is lemaradhat az öreg kontinens

Európa a kamionok terén is lemaradhat Kína mögött az elektrifikációban, ha Brüsszel nem tesz sürgős lépéseket az átmenet felgyorsítása érdekében, miközben a személyautó-gyártók azért lobbiznak az Európai Bizottságnál, hogy gondolja újra a robbanómotoros autók 2035-től életbe lépő tilalmát.
A teherautó-gyártók dolga még nehezebb az átmenet során, miután a kamionok töltését lehetővé tevő infrastruktúra és az elektromos hálózat fejlesztését célzó beruházások hiányoznak, noha az uniós szabályok szerint az üvegházhatású gázok kibocsátását 2019-hez képest 45 százalékkal kellene csökkenteni 2030-ig. Ennek az eléréséhez a teherautó-eladások 38 százalékát kellene kitennie az elektromos modelleknek, ám az idei első fél évben az Európai Autógyártók Szövetségese (ACEA) szerint ez a szám csak 3,6 százalék volt, és a piac 93,6 százalékát a dízelhajtású kamionok tették ki.
Bár a német kamiongyártó Traton vezérigazgatója, Christian Levin szerint ez óriási kihívás, ezzel a sebességgel még Kína sem halad, azért
az ázsiai országban már a teherautó-eladások 24 százaléka elektromos, szemben a két évvel korábbi 4 százalékkal.
A Debrecenben gyárat építő CATL arra számít, hogy 2028-ra már minden második Kínában eladott kamion elektromos lesz. A kínai gyártók így képesek a termelés bővítésére a hazai piacukon.
Az Iberdola spanyol energiavállalat technológiai vezetője, Agustin Delgado is arra figyelmeztet, hogy ennek eredményeként a kínai teherautók költségelőnye csak nőni fog a tömegtermelésnek hála. Európának még mindig van esélye felvenni a versenyt a kínai cégekkel, ám ehhez gyors előrelépés szükséges az elektromos kamionok teljes ökoszisztémájában.
Az autó- és kamiongyártókat korábban együtt kezelő Európai Bizottság egy munkacsoportot hozott létre a töltő-infrastruktúra és a hálózati kapacitás bővítésének felgyorsítására, míg szerdán a kamiongyártók, a hálózatüzemeltetők és az Amazon Brüsszelben találkoznak, hogy sürgős lépésekre szólítsanak fel – írja a Financial Times.
Az infrastruktúra hiánya mellett az átmenetet a költségek is nehezítik, különösen, hogy a logisztikai iparág kifejezetten sovány haszonnal dolgozik. A Nemzetközi Energiaügynökség jóslata szerint
az elektromos kamionok teljes üzemeltetési költsége pedig csak 2030-ra éri el a dízeles teherautókét Európában és az Egyesült Államokban, miközben Kína már túl is van ezen a mérföldkövön.
Ennek ellenére az Amazon már leadta az egyik legnagyobb megrendelést a területen, 200 elektromos kamiont rendelt a Daimlertől idén, ám a további lépések kérdésesek a járművek hatótávolsága, a töltési infrastruktúra, az elektromos hálózat vagy épp az áramárak miatt. A cég szerint a 200 kamion szolgálatba állítása üzletileg is életképes, ám a gyors továbblépésnek már vannak korlátai.
A Daimler Truck, a Traton és a Volvo töltési infrastruktúra kiépítését célzó vegyesvállalata, a Milence vezérigazgatója, Anja van Niersen azt hangsúlyozta, hogy a szükséges technológia már most is az iparág rendelkezésére áll, ahogy a fejlesztésekre való szándék is adott. A beruházások szabályai azonban országonként különbözők, és a hálózatfejlesztéshez szükséges engedélyek megszerzése gyakran évekig tarthat.
