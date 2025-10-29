Deviza
kárfelmérés
Elon Musk
Donald Trump
Tesla

Kiszámolták, mennyit bukott a Tesla Elon Musk miatt

A cégalapító polarizáló szerepe meglátszik az eladásokban. Elon Musk eladásokban mérhető károkat okozott a Teslának.
M. Cs.
2025.10.29., 14:09

Elon Musk polarizáló politikai akciói a Twitter 2022-es megszerzése óta és a Donald Trump adminisztrációjában vállalt fontos, ám rövid életű szerepe számokban is mérhető károkat okoztak a Teslának – ezt eddig is lehetett tudni, a Yale Egyetem közgazdászai azonban megpróbálták pontosan kiszámítani, milyen veszteséget okozott ezzel az autógyártónak.

Elon Musk
Nem tett jót a Tesla eladásainak Elon Musk szerepvállalása Donald Trump mellett / Fotó: AFP

A National Bureau of Economic Research független nonprofit kutatóintézet számára készített munkadokumentumuk szerint 

a Tesla amerikai eladásai 2022 októberétől 2025 áprilisáig 67–83 százalékkal, vagyis 1-1,26 millió járművel növekedtek „Musk polarizáló hatása” nélkül.

A kormány megszorításaiban, a közalkalmazottak tömeges kirúgásában játszott kétséges költségvetési eredménnyel járó szerepe, valamint a Donald Trump elnökválasztási kampányához való mintegy 300 millió dolláros hozzájárulása miatt a demokrata érzelmű amerikai vásárlók elfordultak a Musk nevével összeforrt Teslától, és ez a Reuters által ismertetett tanulmány szerint ahhoz is hozzájárult, hogy a versenytársak elektromos és hibrid autóinak eladásai 17–22 százalékkal növekedtek.

Musk pontosan azokat idegenítette el, akik egyébként környezettudatosabbak a republikánusoknál, vagyis a Tesla legmegbízhatóbb vásárlói bázisát jelentették az Egyesült Államokban. Nem véletlen, hogy pár hónap múltán sürgősen visszarendelték a cég élére Washingtonból.

Jó volt a Tesla negyedéve, de jön a lejtmenet

A Tesla nagyon meghajtotta a szeptemberrel zárult harmadik negyedévet, amely 281,1 milliárd dolláros rekordbevételt hozott számára, igaz, ez egy egyszeri eseménynek volt köszönhető: a klímaszkeptikus kormányzat szeptember 30-i hatállyal megvonta az elektromos autók vásárlásához addig nyújtott 7500 dolláros adókedvezményt.

SWEDEN TESLA STRIKE
A két éve tartó sztrájk miatt Svédország a márka legrosszabbul teljesítő európai piaca / Fotó: TT News Agency via AFP

Ennek eredménye, hogy a múlt hónapban rekordot jelentő 147,716 új elektromos autót adtak el az Egyesült Államokban, ami 44,4 százalékos növekedést jelent az előző évihez képest. Szakértők szerint a Tesla számára azonban innentől lejtmenet következik.

A cég ráadásul el is veszítheti Muskot, ha a részvényesek a november 5-i online szavazáson nem hagyják jóvá az általa kért ezermilliárd dolláros fizetési csomagot. Ez olyan pillanatban történne meg, amikor a vállalat Robyn Denholm, a Tesla igazgatótanácsának elnöke szerint „fontos fordulópontnál” áll, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia áll.

A Tesla jövőbeli lehetőségei jelentősek, tekintettel a mesterséges intelligenciára irányuló figyelemre, a cég egyedülálló képességeire és arra, amit Elon személye jelent

– nyilatkozta a héten a CNBC-nek. Meggyőződése, hogy a vásárlókat többé nem befolyásolja Musknak a kormányzatban játszott szerepe.

Elon Musk az európai vásárlókat is elidegenítette

Az még kérdés, hogy ebben igaza lesz-e, az viszont nem, hogy a Musk személyével kapcsolatos ellenérzések nem csupán az amerikai, hanem az európai eladásokban is egyértelműen megmutatkoztak a radikális jobboldali pártok melletti kiállása miatt.

Musk elidegenítette a vásárlók egy részét / Fotó: AFP

Az év első nyolc hónapjában az eladások 

  • az Európai Unióban 42,9 százalékkal, 
  • a kontinensen 32,6 százalékkal 

estek vissza. A Tesla legrosszabbul teljesítő európai piaca Svédország, ahol szeptemberben már egymást követő kilencedik hónapja estek az eladások, ezúttal éves bázison 64 százalékkal. A márka iránti ellenszenvet ott az ország történetének leghosszabb sztrájkja táplálja, amelyet az autószerelők vívnak a Tesla ellen a kollektív szerződésért.

Szeptemberben a Tesla a tavalyihoz képest Európa egészében tíz, az EU-ban 18,6 százalékkal kevesebb autót adott el, így a Bloomberg tudósítása szerint a piaci részesedése 3,2 százalékra esett, miközben a kínai BYD-é elérte a 2 százalékot, az eladásai 272,1 százalékkal megugrottak.

 

