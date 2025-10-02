Elon Musk történelmet írt: kapaszkodjunk meg, 165 ezermilliárd a vagyona, ennyi nem volt még senkinek

Elon Musk szerdán újabb jelentős mérföldkövet ért el, ő lett az első ember, akinek a vagyona – a tőzsdei árfolyammozgások törvényszerűségei miatt ugyan még csak rövid időre, de – elérte a félbillió dollárt (165,4 ezermilliárd forint) – hívja fel a figyelmet az Origo.
A Tesla részvényei a tegnapi kereskedésben közel 4 százalékkal emelkedtek, ami a becslések szerint 9,3 milliárd dollárral gyarapította Musk vagyonát, ez pedig elég volt ahhoz, hogy az üzletember vagyona a Forbes adatai szerint átlépje az 500 milliárd dolláros álomhatárt. A Tesla papírjainak árfolyama később valamelyest csökkent, és a tőzsdei záróárral számolva Musk összességében most mintegy 499,1 milliárd dollárral rendelkezhet. Ez mindenesetre azt jelenti, hogy félúton van afelé, hogy a világ első dollárbilliomosa legyen.
Decemberben egyébként Musk volt az első ember, akinek a vagyona meghaladta a 400 milliárd dollárt. Ez nem kis részben annak köszönhető, hogy az elektromosautó-gyártó cég részvényárfolyama majdnem megduplázódott, amióta Musk bejelentette, hogy visszalép a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) vezetői posztjáról, hogy több időt fordíthasson a Teslára.
További vagyonosodását nagyban elősegítheti az a bőkezű kompenzációs csomag, amely Elon Muskot a világ első dollárbilliomosává teheti. Eszerint Musk még tíz évig kell hogy vezérigazgató maradjon a Teslánál, amelynek nyereségét ez idő alatt 17 milliárd dollárról 400 milliárd dollárra kell növelnie. Mindezért cserébe a Tesla csillagászati összegű részvényjuttatásban részesítené az üzletembert – erről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.
Nem a Tesla az egyetlen cég, amelynek Musk a hatalmas vagyonát köszönheti.
A 2002-ben alapított SpaceX mára 400 milliárd dollárt ér, szemben a tavaly decemberi 350 milliárd dollárral. Musk 42 százalékos részesedéssel rendelkezhet a cégben, amelynek értéke 168 milliárd dollár. Az xAI Holdings 113 milliárd dollárt érhet, Musk 53 százalékos tulajdonrésze pedig 60 milliárd dollárt.
Az 500 milliárd dolláros nettó vagyon elérése csak a legújabb az üzletember által az elmúlt fél évtizedben elért mérföldkövek sorában. Ebben a cikkünkben bemutatjuk a Tesla-alapító vagyonosodásának folyamatát.
