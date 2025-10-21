Néhány éven belül négyszázezer brit munkahelyet teremt a tiszta energia

Öles léptékkel halad Nagy-Britannia a szennyező energiaforrásokra épülő energiatermelés felszámolásában. Nemrég az utolsó termelő szénerőmű bezárásával a britek lezárták a szénkorszakot , most pedig a brit kormányzati tervek alapján az is körvonalazódik, hogy a megújuló forrásokra támaszkodó energetikai megoldások infrastruktúrájának kiépítése valósággal berobbanthatja a munkaerőpiacot. Kérdés, hogyan tudja a szakképzés és a munkaerőpiac a lépést tartani az igényekkel, amikor például hegesztőből már most is jóval kevesebb van, mint amekkora igény van rájuk – számol be az Origo.

Rengeteg munkavállalót igényel a briteknél 2030-ig az, hogy a tiszta energiaforrásokkal összefüggő létesítmények épülnek (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Dolgozók tízezrei kellenek a tiszta energiaforrásokhoz

2030-ig több mint 400 ezer új munkahely fog létrejönni ahhoz kapcsolódóan, hogy folytatódik az átállás az alacsony karbonkibocsátású energiaiparra. Ennek a tekintélyes munkaerőpiaci igénynek Kelet-Anglia és Skócia lesznek a nyertesei, mindkét térségben kb. 60 ezer új munkahely lehet 2030-ig az átállás kapcsán (a most meglévő, a tiszta energiákhoz kapcsolódó 20-25 ezer álláshellyel együtt).

Ez órási munkaerőpiaci igényt feltételez, elsősorban annak kapcsán, hogy a megújuló energiaforrásokat hasznosító infrastruktúrákat meg-, illetve ki kell építeni. Feltehető a kérdés, hogy ez a rengeteg új munkahely milyen konkrét formát jelenthet, azaz milyen munkakörökben, szaktudásban lesz szükség ennyi munkavállalóra a megújuló energiákhoz kapcsolódóan. Erre is megvan a válasz: várhatóan szakképzett munkavállalókra, építőiparban dolgozókra lesz (vagyis inkább már van) a leginkább szükség, főként

vízvezeték-szerelőkre,

villanyszerelőkre,

hegesztőkre.

Ezekre a munkavállalókra elsősorban a megújuló, illetve tiszta energiaforrásokat hasznosító létesítmények építésénél és üzemeltetésénél mutatkozik a legnagyobb igény, de munkavégzésükre a hagyományos iparágak dekarbonizációjánál is támaszkodnak.

Például az adatok szerint Londonban 2030-ig 25 ezerre nő a tiszta energiában dolgozók száma, ami a duplája a 2023-as mértéknek.

Azt a kormányzati közlések is elismerik: fel kell gyorsítani a szakképzett munkavállalók kibocsátását illetve alkalmazását, mert a jelenlegi szakképzett munkavállalói létszámmal nem lehet kiszolgálni az igényeket.

