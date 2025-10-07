Deviza
EUR/HUF388.65 -0.04% USD/HUF332.56 +0.13% GBP/HUF447.23 -0.13% CHF/HUF417.36 -0.08% PLN/HUF91.37 -0.07% RON/HUF76.35 -0.04% CZK/HUF15.99 -0.02% EUR/HUF388.65 -0.04% USD/HUF332.56 +0.13% GBP/HUF447.23 -0.13% CHF/HUF417.36 -0.08% PLN/HUF91.37 -0.07% RON/HUF76.35 -0.04% CZK/HUF15.99 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
német
vállalkozó
infláció
alapanyag
építőipar

Aki remélte, az európai építőipar már nem bukik nagyobbat: a németek tesznek róla, hogy tévedjen

A német építőipar legfrissebb adatai a tovább gyengülő aktivitás mellett az inflációs nyomás emelkedését mutatták ki a szektorban. Szeptemberben mind az építőipari inputárak, mind az alvállalkozói díjak dinamikus emelkedését tapasztalták.
VG
2025.10.07, 05:55
Frissítve: 2025.10.07, 06:11

A legfrissebb felmérési adatok szerint szeptemberben tovább folytatódott a német építőipar aktivitásának visszaesése. Hiába növekedett a mélyépítési szektor, a lakásépítési és kereskedelmi tevékenység tartósan visszaesik – derült ki az  S&P Global számolta építőipari beszerzésimenedzser-index (BMI) adatsoraiból. A német építőipar hagyományosan nagy számban alkalmaz magyar munkavállalókat is.

Épülő lakóház-07 építőipar, német, visszaesés, stagnálás, infláció, építőipar, alapanyag
A német építőipar keserves időszak elé nézhet a Hamburgi Kereskedelmi Bank adatai szerint / Fotó: Németh András Péter

Euróövezeti szintű a probléma

A német BMI ugyan az augusztusi 46 pontról 46,2-re emelkedett, de 50 pont alatti index az aktivitás visszaesését jelenti. Az euróövezet legnagyobb gazdaságában a fő építőipari visszahúzó erő továbbra is a lakásépítési szektor volt, amely három hónapja a leggyorsabb mértékű visszaesést regisztrálta. 

A kereskedelmi építési projektekben is csökkent a munka, bár a visszaesés üteme augusztushoz képest enyhült.

A mélyépítési szegmens ismét ellentétben állt a tendenciával, és harmadik alkalommal is növekedést regisztrált.

Nem kényeztetett el jó számokkal a második legnagyobb uniós gazdaság sem, a francia építőipari BMI a németnél is alacsonyabb, 42,9 pontos értéket mutatott az augusztusi 46,7 után. Az utóbbi megfelelt az euróövezeti átlagnak, amely szeptemberben 46 pontra vonult vissza.

Baljós adatok érkeztek Németország építőiparából

A német PMI-adatokkal kapcsolatban dr. Cyrus de la Rubia, a Hamburgi Kereskedelmi Bank vezető közgazdásza így nyilatkozott: 

Az építőipar továbbra is recesszióban van. A lakásépítés visszaesése még mélyült, a kereskedelmi építési tevékenység csökkenése pedig csak kissé lassult. A középítészet, az építőipar reménysugara, amelynek a szövetségi kormány bejelentett infrastrukturális csomagja kedveznie kellene, továbbra is növekszik, de a lendület itt jelentősen lassult. Összességében az építőipar még mindig viszonylag messze van a fellendüléstől. Az új megrendelések szinte változatlanul tartó csökkenése jelzi, hogy a szűkös időszak egyelőre folytatódik. 

Ennek fényében a foglalkoztatás valamivel élesebben csökkent, mint az előző hónapban. Ezzel összhangban az építőipari vállalatok összességében továbbra is pesszimistán tekintenek a jövőre. Az építőipar helyzetét tovább nehezíti, hogy a gyenge gazdasági helyzet ellenére az építési költségek emelkednek. Ez a magasabb inputáraknak és az alvállalkozók által felszámított árak folyamatos emelkedésének tudható be. Bár az EKB kamatcsökkentéseinek köszönhetően a rövid távú finanszírozási költségek az elmúlt években csökkentek, a hosszú távú német állampapírokon alapuló hosszú távú hozamok továbbra is viszonylag magasak. 

Új megrendelések hiányában a német piacon krízisre számítanak

Az új megrendelések meredek visszaesése mellett a tevékenység is erőteljesebben csökkent. A foglalkoztatás szintje hat hónapja a legkisebb mértékben mérséklődött. Az üzleti bizalom január óta a legalacsonyabb szintre esett vissza. Az adatok begyűjtése 2025. szeptember 11. és 30. között történt. A legfrissebb PMI-felmérési adatok szerint az euróövezet építőipari tevékenysége 2024 harmadik negyedévének végén továbbra is visszaesésben volt, és a visszaesés mértéke a hónap során gyorsult. 

Szeptemberben mind a teljes tevékenység, mind az új megrendelések száma csökkent, ami hozzájárult a foglalkoztatás és a beszerzések további visszaeséséhez. 

Ugyanakkor a munkahelyek megszűnésének üteme március óta a legkisebb mértékűre csökkent. Az euróövezeti építőipari PMI teljes tevékenységi index – egy szezonálisan kiigazított index, amely az iparág teljes tevékenységének havi változásait követi nyomon – augusztusban 46,7-ről szeptemberben 46,0-ra esett vissza, ami az euróövezeti építőipari szektor tevékenységének szilárd és erőteljesebb visszaesését jelzi.  

Mélybe rántja a gazdaság egészét az összeomló német építőipar

Az alvállalkozók is egyre nehezebb helyzetben vannak

A foglalkoztatás csökkenése mellett szeptemberben az alvállalkozók igénybevétele is meredeken visszaesett, ami hozzájárult a rendelkezésre állásuk jelentős növekedéséhez. Ugyanakkor az alvállalkozók a növekvő költségterhek miatt erőteljesebben emelték áraikat. Ugyanakkor a beszerzési tevékenység ismét csökkent, bár ennek mértéke a legkisebb volt június óta. Míg Franciaországban a visszaesés továbbra is erőteljes volt, a német építőipari cégeknél a csökkenés jelentősen mérséklődött. 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu