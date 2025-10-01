Jól fut a Notino szekere – rekord árbevételt ért el a szépség és bőrápolási termékeket forgalmazó vállalat

A vállalat 27 európai piacon van jelen, több mint 30 millió ügyfelet szolgál ki, és a 2024. májusától 2025. áprilisáig tartó pénzügyi évben 1,579 milliárd eurós árbevételt ért el, amely 18 százalékos éves növekedést jelent. A növekedés több mint kétszerese az európai e-kereskedelmi piacnak, amely ugyanezen időszak alatt körülbelül 8 százalékkal bővült. A legnagyobb piac továbbra is Lengyelország maradt, amely a teljes árbevétel közel 16 százalékát adta, ezt Csehország követte 12 százalékkal, majd Olaszország 9 százalékkal. Magyarország a teljes forgalom 4 százalékát biztosította.

Kimagasló eredményt ért el a Notino / fotó: Notino

A legdinamikusabb növekedést Finnország és Írország érte el, előbbi 56, utóbbi 39 százalékos éves bővüléssel. "Az első kilenc hónap rendkívül erős volt, az ünnepi szezon azonban már kihívásokat is tartogatott. Karácsony után a stabilizációra összpontosítottunk, amit még a gyors növekedésnél is többre tartunk. Továbbra is a piaci átlag felett növekszünk, és már biztosan tudjuk, hogy a minőségi, fenntartható növekedésbe szeretnénk hosszútávon befektetni” - mondta Zbyněk Kocián, a Notino vezérigazgatója.

A 2024-es pénzügyi év egyben az átalakulás időszaka is volt. A vállalat áttekintette 21 éves működése során szerzett tapasztalatait, egyszerűsítette belső struktúráját és új folyamatokat vezetett be a hosszú távú stabilitás érdekében.

Úgy döntöttünk, hogy a jövőben kevesebb dologra összpontosítunk, de azokat magasabb minőségben valósítjuk meg. Húsz év után új alapokra helyeztük működésünket

- tette hozzá Kocián.

A logisztika jelenti az igazi kihívást

Tomáš Hofer, a vállalat logisztikai igazgatója szerint a legnagyobb kihívást a raktárak automatizálása jelenti, hiszen a naponta feldolgozott hatalmas csomagmennyiség miatt ez rendkívül összetett feladat. A vállalat ezért saját belső szakértői csapatokat épít, miközben vezető iparági partnerekkel is együttműködik.

A Notino a 2024-es pénzügyi évben összesen 114 771 511 terméket szállított ki vásárlóinak.

A legforgalmasabb nap a Black Friday, november 29. volt, amikor közel 300 000 csomagot küldtek ki. A legnépszerűbb kategória továbbra is az illatszerek, amelyek majdnem a teljes forgalom felét tették ki. A kozmetikumok a vásárlások 14 százalékát jelentették, míg a hajápolási termékek közel 20 százalékos éves növekedést értek el.