Deviza
EUR/HUF391.54 -0.04% USD/HUF337.38 -0.4% GBP/HUF449.24 -0.54% CHF/HUF421.05 0% PLN/HUF91.84 -0.11% RON/HUF76.95 -0.07% CZK/HUF16.11 0% EUR/HUF391.54 -0.04% USD/HUF337.38 -0.4% GBP/HUF449.24 -0.54% CHF/HUF421.05 0% PLN/HUF91.84 -0.11% RON/HUF76.95 -0.07% CZK/HUF16.11 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,389.83 -0.21% MTELEKOM1,804 +0.56% MOL2,746 -1.72% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,380 -0.48% OPUS552 +0.36% ANY7,280 -1.09% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 0% BUMIX9,623.05 +0.31% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,200.22 -0.34% BUX102,389.83 -0.21% MTELEKOM1,804 +0.56% MOL2,746 -1.72% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,380 -0.48% OPUS552 +0.36% ANY7,280 -1.09% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 0% BUMIX9,623.05 +0.31% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,200.22 -0.34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Északi-tenger
Európa
tengeri szállítás
Kína

Áttörés a tengeri szállításban: új útvonalon érkezett az első hajó Kínából Európába – felére csökkenhet a szállítási idő

A tengeri szállítás ára már most is mélyponton van, de ha beindul az új útvonal, még tovább eshetnek az árak. Az Északi-tengeren majdnem 25 ezer tonnányi konténer érkezett Európába.
VG/MTI
2025.10.14, 18:51

Feleannyi idő alatt érkezett meg a hagyományos útvonalhoz képest az első, az északi-sarkvidéki tengeri útvonalat választó tranzitjárat Kínából Európába – derül ki a Roszatom orosz állami nukleáris energetikai vállalat közleményéből.

Aerial,Top,View,Of,Cargo,Ship,With,Contrail,In,The
Az északi-tengeri útvonal jóval gyorsabbá teheti a szállítást / Fotó: GE_4530 / Shutterstock (illusztráció)

Huszonötezer tonna áru érkezett az Északi-tengeren

Mint írták, az első konténeres tranzitjárat október 13-án érkezett meg a brit Felixstove kikötőbe Kínából, ahonnan szeptember 23-án indult el útjára Ningbo kikötőjéből. A fedélzetén közel 25 ezer tonna össztömegű konténert szállító óceánjáró október elsején érte el az Északi-tengert, és a felixstove-i kirakodás után más európai kikötőkbe halad tovább.

A Roszatom arra is felhívta a figyelmet, hogy 

az orosz sarkvidéken át vezető út húsz napig tartott, ami gyakorlatilag feleannyi, mint ha a hagyományos déli útvonalakat vette volna igénybe.

Mindez akkor következik be, amikor a konténeres szállítási díjak már egyébként is mélypontra estek a Drewry tanácsadó cég adatai szerint, melyek ráadásul még a gázai háborút lezáró béke előtti helyzetet tükrözik. A jemeni húszik mindeddig a gázai konfliktusra hivatkozva intéztek támadásokat a Vörös-tengeren áthaladó hajók ellen, kerülő útra késztetve számos óceánjárót. Ha a béke beköszöntével a támadások abbamaradnak, a tengeri szállítmányozási díjak tovább eshetnek, amit az Északi-tengeren áthaladó útvonal megnyitása tovább gyorsíthat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu