EU-csúcs: felsorakoztak a tagállamok Magyarország mögött – Ursula von der Leyen a helyszínen döbbent rá, mennyire erős Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnökének valószínűtlen potenciális szövetségesei akadtak abban a törekvésében, hogy Ukrajnát távol tartsa az Európai Uniótól — közölte a Politico.

António Costa, az Európai Tanács elnöke mihamarabb szeretné felvenni Ukrajnát az Európai Unióba / Fotó: Bob Reijnders / AFP

Más európai vezetők ugyan nem értenek egyet Magyarországgal, de többen támogatják Orbán Viktort abban, hogy minden lépésnél vétót emeljen az ukrán EU-tagsági kérelmei ellen. A magyar kormányfő teljesen váratlan helyekről kaphat támogatást arra a törekvésére, hogy megakadályozza Ukrajna EU-csatlakozását: másk melett a francia elnök, Emmanuel Macrontól is.

Az októberi eleji EU-csúcs tanulságai

Az október 1-jén elkezdődött koppenhágai EU-csúcstalálkozó előtt António Costa, az Európai Tanács elnöke – teljes összhangban Ursula von der Leyen szándékával – lobbizni kezdett az európai vezetőknél, hogy találjanak utakat arra, hogy meggyőzzék Magyarországot arról, hogy ne vétózza meg folyamatosan Kijev EU-csatlakozását.

Ahogy azt a Politico elsőként jelentette, a portugál politikus felajánlotta, hogy módosítja az Európai Unió szabályait, hogy a hivatalos csatlakozási tárgyalások a vezetők minősített többségének jóváhagyásával kezdődhessenek meg a jelenleg előírt egyhangú beleegyezés helyett.

A terv azonban ellentmondásosnak bizonyul: míg a magyar miniszterelnök lép fel a legharsányabban az ukrán tagság ellen, a háttérben más vezetőknek is bőven van indokuk mellé állni ebben a harcban, főként azért, hogy megvédjék saját vétójogukat.

Ukrajna EU-csatlakozási terve több Európai Uniós ország, köztük

Franciaország,

Hollandia

és Görögország ellenállásába ütközik

és – ahogy azt Orbán Viktor előre jelezte – valószínűtlen, hogy Dániában széles körben támogatást kapjon – erről három EU-diplomata és egy francia elnökségi tisztviselő is beszélt a befolyásos brüsszeli lapnak névtelenséget kérve a Politicótól.

Ezek az országok attól tartanak, hogy a csatlakozási szabályok megváltoztatásával korlátoznák saját képességüket is arra, hogy megakadályozzák az általuk problémásnak tartott tagsági kérelmeket – mondták ugyanezek a források.

Lehetőségek, amelyeket Orbán Viktor kihasználhat

A Costa-terv a Politico szerint olyan aggodalmakat szül, amelyek Magyarországnak kedvezhetnek: például a görögöknek fontos, hogy megmutassák, képesek feltartóztatni a Törökország tagságáról szóló tárgyalásokat, ahogyan a bolgárok is szeretnék meghúzni a határt Észak-Macedónia ügyében, a horvátok pedig Szerbiát szeretnék blokkolni.