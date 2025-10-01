Deviza
EUR/HUF388.95 -0.23% USD/HUF331.46 -0.23% GBP/HUF447.03 +0.09% CHF/HUF415.97 -0.29% PLN/HUF91.33 -0.07% RON/HUF76.52 -0.25% CZK/HUF16.04 +0.09% EUR/HUF388.95 -0.23% USD/HUF331.46 -0.23% GBP/HUF447.03 +0.09% CHF/HUF415.97 -0.29% PLN/HUF91.33 -0.07% RON/HUF76.52 -0.25% CZK/HUF16.04 +0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,157.11 +0.29% MTELEKOM1,810 +2.03% MOL2,750 +1.93% OTP28,970 +0.98% RICHTER9,835 -2.72% OPUS553 -1.6% ANY7,300 -3.44% AUTOWALLIS160 -1.84% WABERERS4,950 +2.27% BUMIX9,269.43 -1% CETOP3,483.85 +0.95% CETOP NTR2,177.98 +0.95% BUX99,157.11 +0.29% MTELEKOM1,810 +2.03% MOL2,750 +1.93% OTP28,970 +0.98% RICHTER9,835 -2.72% OPUS553 -1.6% ANY7,300 -3.44% AUTOWALLIS160 -1.84% WABERERS4,950 +2.27% BUMIX9,269.43 -1% CETOP3,483.85 +0.95% CETOP NTR2,177.98 +0.95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Dánia
EU-csatlakozás
EU-csúcs
Ukrajna
Zelenszkij
Koppenhága

Eu-csúcs: Zelenszkij köszönés helyett keményen rászólt az összes tagállamra – "Európának be kell tartania az ígéreteit, eredményekre számítunk"

Zelenszkij a közösségi oldalakon közvetíti véleményét a világ felé, miközben részt vesz az október 1-jén tartandó EU-csúcstalálkozón is. Legutóbbi sürgető posztjaiban az EU-csúcs felé utazva az ukrán elnök türelmetlenségét fejezte ki, amiért Ukrajna Európai Uniós csatlakozási kérelme döcögősen halad — hiszen Orbán Viktor folyamatos vétózása miatt nem engedik tovább a tagfelvételi folyamatban.
Hecker Flórián
2025.10.01., 20:33

Az ukrán elnök majd csak holnap vesz részt a kétnapos EU-csúcson, de már kemény hangvételű üzenetet küldött a tagállamoknak – derült ki Zelenszkij friss X posztjaiból.

Zelenszkij, EU, EU-csúcs, Volodimir, Ukrajna, csatlakozás,
Sürgeti az Európai Unió döntéshozóit az EU-csúcson Volodimir Zelenszkij / Fotó: Anadolu via AFP

Az ukrán elnök egy poszt formájában közölte, hogy Ukrajna gyorsabban fejezte be az uniós jogszabályok belső vizsgálatát, mint bárki más. Hozzátette, hogy teljesen készen állnak az EU-tagsági tárgyalások első fordulóira és hangsúlyozta, hogy ezúttal országának valódi előrelépésre van szüksége.

Moldova példájából merítene az EU-csatlakozás érdekében

Volodimir Zelenszkij kiemelt példaként hozta fel Moldovát, amely az elmúlt napokban döntött nemcsak arról, hogy az Európa felé tartó integrálódás útján halad továbbra is, hanem szeretné minél távolabb tudni az orosz fegyveres erőket magától. „Megoldást kell találni arra, hogy az orosz hadsereg békés úton hagyja el országunk területét” – jelentette ki Sandu. Elmondta, hogy 

a moldáv hatóságoknak van egy gazdasági tervük a régió reintegrációjára,

amelynek célja többek között az, hogy a Dnyeszteren túli lakosok is meglássák: Moldovában magasabb életszínvonalon élhetnek, mint a jelenlegi körülményeik között.

Moldova választ: Kelet vagy Nyugat?

A hitszegés elkerülésére csak Ukrajna EU-csatlakozása lehet az út

Zelenszkij X posztjában közölt információt arról, hogy milyen véleményen áll az október 1-jén tartandó EU-csúcsról, ahol a tagországok többek között Ukrajna tagfelvételét is tárgyalják. 

Európának be kell tartania ígéreteit – ahogyan a tagjelölt országoknak is be kell tartaniuk a magukét

- mondta Ukrajna elnöke az Európai Tanács ülésén a résztvevőknek. Hozzátette, hogy köszöni az együttműködést és számít a pozitív fejleményekre az ügyben.

Nincsen könnyű dolga Zelenszkijnek Orbán Viktorral szemben az EU-csúcson

Magyarország miniszterelnöke szokatlan helyről kaphat támogatást abban, hogy megakadályozza Ukrajna EU-csatlakozását: többek között a francia elnök, Emmanuel Macron is beállhat mögé. Az Európai Unió vezetői, köztük az ukrán csatlakozást maximálisan sürgető Ursula von der Leyen bizonyára nem örülnek az új szövetségeseknek.

Az október 1-jén elkezdődött koppenhágai EU-csúcstalálkozó előtt António Costa, az Európai Tanács elnöke – teljes összhangban Ursula von der Leyen szándékával – lobbizni kezdett az európai vezetőknél, hogy találjanak utakat arra, hogy meggyőzzék Magyarországot arról, hogy ne vétózza meg folyamatosan Kijev EU-csatlakozását.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
EU-csatlakozás

Eu-csúcs: Zelenszkij köszönés helyett keményen rászólt az összes tagállamra – "Európának be kell tartania az ígéreteit, eredményekre számítunk"

Volodimir Zelenszkij is jelen lesz az EU-csúcson.
3 perc
Macron

Ezt, hogy csinálták Macronék? Egy éve véget ért, most mégis tovább drágult a párizsi olimpia – elég a franciák közpénze, ezért nem szabad Nyugat-Európának rendeznie

Nagyon drága volt az olimpia és paralimpia Franciaországnak.
7 perc
OpenAI

Az Apple felkötheti a gatyáját – hatalmas tech szövetség jött létre: a Samsung és az OpenAI összefognak a riválisok ellen

Az összefogás a Samsungot MI-nagyhatalommá teheti.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu