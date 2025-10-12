Deviza
EU: bevezetik a digitális határrendszert — nehezebb lesz bejutni az EU-ba

Az Európai Unió országai vasárnaptól fokozatosan bevezetik új, digitális belépési-kilépési rendszerüket (EES). Ennek célja a nem EU-s állampolgárok személyes adatainak elektronikus nyilvántartása.
VG
2025.10.12, 09:47
Frissítve: 2025.10.12, 09:53

Az Európai Unió tagállamai egy új belépési és kilépési rendszer bevezetését tesztelik, amely elektronikus úton regisztrálja a nem uniós állampolgárok adatait – közölte a Reuters.

Air Traffic at Zakynthos, EU, sechengen International Airport "Dionysios Solomos" in Zakynthos, Greece
Elektronikus úton történő regisztrációt tesztelnek a nem EU-s állampolgárok esetében / Fotó: NurPhoto via AFP

A belépési/kilépési rendszer (EES) egy automatizált rendszer, amely megköveteli az utazóktól, hogy a határon regisztráljanak útlevelük beolvasásával, ujjlenyomatuk és fényképük készítésével. A rendszer bevezetése hat hónap alatt fog megtörténni.

Új belépési és kilépési rendszer

A lépés célja a túltartózkodók felderítése, az identitáscsalás elleni küzdelem és az illegális migráció megakadályozása, miközben egyes EU-országokban politikai nyomás nehezedik a szigorúbb fellépés mellett. „A belépési/kilépési rendszer az új közös európai migrációs és menekültügyi keret digitális gerincét képezi” – nyilatkozta Magnus Brunner, az Európai Unió belügyi és migrációs biztosa.

Nincs lehetetlen: Brüsszel kitalálta a nagy trükköt, hogyan tud 140 milliárd eurót adni Ukrajnának úgy, hogy senki ne vegye észre

Hat hónapot adott az EU az átállásra

A nem uniós állampolgároknak be kell regisztrálniuk személyes adataikat, amikor először lépnek be a schengeni térségbe – azaz az EU összes tagállamába, Írország és Ciprus kivételével, de Izlandot, Norvégiát, Svájcot és Liechtensteint is beleértve. A későbbi utazásokhoz csak arcbiometrikus ellenőrzés szükséges.

A rendszernek 2026. április 10-éig kellene teljes mértékben működőképessé válnia, az útlevélbélyegzés helyett elektronikus nyilvántartás lép életbe.
„Minden harmadik országbeli állampolgár, aki a külső határon érkezik, személyazonosság-ellenőrzésen, biztonsági ellenőrzésen és az EU adatbázisában történő regisztráción esik át” – mondta Brunner.

Nagy-Britannia szigorítása soha nem látott méreteket öltött

Dover kikötőjét, a Folkestone-i Eurotunnel terminált vagy a londoni St. Pancras International Eurostar terminált használó brit utasok esetében az eljárás a határon, az Egyesült Királyság elhagyása előtt zajlik majd. Doverben és az Eurotunnel terminálon vasárnaptól csak a teher- és autóbusz-forgalomra terjed ki az EES-ellenőrzés.

A személygépkocsik ellenőrzése novemberben Doverben, év végéig pedig az Eurotunnelnél is megkezdődik, míg a St. Pancras-i Eurostar vasárnaptól fokozatosan vezeti be az új eljárást, kezdetben néhány üzleti utazó esetében.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az EES-ellenőrzések jelentős változást jelentenek a brit utazók számára, ezért szorosan együttműködünk európai partnereinkkel, hogy a bevezetés a lehető legzökkenőmentesebben történjen

– mondta Alex Norris brit határbiztonsági és menekültügyi miniszter. 

Az Egyesült Királyság és az EU közös célja határaink biztonságának garantálása, és ezek a modernizációs intézkedések segítenek majd polgáraink védelmében és az illegális migráció megakadályozásában

– tette hozzá Norris.


 

