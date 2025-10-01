Deviza
EUR/HUF388.65 -0.31% USD/HUF331.24 -0.3% GBP/HUF446.43 -0.04% CHF/HUF414.94 -0.54% PLN/HUF91.31 -0.1% RON/HUF76.48 -0.31% CZK/HUF16.01 -0.1% EUR/HUF388.65 -0.31% USD/HUF331.24 -0.3% GBP/HUF446.43 -0.04% CHF/HUF414.94 -0.54% PLN/HUF91.31 -0.1% RON/HUF76.48 -0.31% CZK/HUF16.01 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,163.97 +0.3% MTELEKOM1,802 +1.55% MOL2,736 +1.39% OTP28,780 +0.31% RICHTER10,040 -0.7% OPUS555 -1.26% ANY7,460 -1.34% AUTOWALLIS160 -1.88% WABERERS4,850 +0.21% BUMIX9,322.99 -0.43% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,175.77 +0.84% BUX99,163.97 +0.3% MTELEKOM1,802 +1.55% MOL2,736 +1.39% OTP28,780 +0.31% RICHTER10,040 -0.7% OPUS555 -1.26% ANY7,460 -1.34% AUTOWALLIS160 -1.88% WABERERS4,850 +0.21% BUMIX9,322.99 -0.43% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,175.77 +0.84%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
importkorlátozás
német acélipar
vámháború
kereskedelmi háború
kvóták
acéltermék
acélipar
vám

Az EU felveszi a kesztyűt Donald Trumppal szemben, az amerikai elnök eszközeivel vághat vissza

Az Európai Unió korlátozhatja az acélimportot és megemelheti a vámokat. Az Európai Bizottság napokon belül egy olyan javaslatot tesz le a tagállamok asztalára, amely Donald Trump amerikai elnök vámháborús intézkedéseihez hasonló lépéseket tartalmaz. A bizottság így segítené az európai acélipart, amely főképp az ázsiai túlkapacitás és az Egyesült Államok kereskedelmi korlátozásaival küzd.
Németh Anita
2025.10.01, 13:09
Frissítve: 2025.10.01, 13:38

Az Európai Bizottság várhatóan a jövő hét elején javasol egy új, hosszú távú mechanizmust az európai tagállamoknak, amely közel a felére csökkentheti a külföldi acél behozatalára vonatkozó jelenlegi uniós kvótákat, és megemelheti a vámokat, hogy tükrözze más országok kereskedelmi intézkedéseit, mint például az Egyesült Államokét, amely jelenleg 50 százalékos vámot vet ki az acélimportra – közölte egy szerdai háttérbeszélgetésen Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság alelnöke a Bloomberg szerint.

BRUSSELS-EUROPEAN-COMMISSION
Az Európai Unió korlátozhatja az acélimportot és megemelheti a vámokat / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az európai acélipar az elmúlt években súlyos válságba került az olcsó, Kínából és más ázsiai gazdaságokból érkező acélbehozatal, valamint az olyan országok, mint az Egyesült Államok és Kanada által bevezetett magas vámok miatt.

Donald Trump amerikai elnök már hivatalba lépése után röviddel, januárban megerősítette az amerikai acél- és alumíniumvámokat, és 50 százalékra emelte azokat. Brüsszel tárgyalást kezdeményezett Washingtonnal azért, hogy közösen kezeljék a túlkapacitás problémáját.

Séjourné elmondta, hogy bár az EU továbbra is hisz egy olyan nemzetközi rendben, ahol a kereskedelem lehetséges, „nem mi leszünk az egyetlenek, akik magunkra kényszerítjük azokat az elveket, amelyeket mások már nem alkalmaznak”.

Az Európai Bizottság ugyanakkor nem ilyen harcias az autógyártás terén. A Világgazdaság augusztus végén számolt be arról, hogy az EU gyorsított eljárásban szünteti meg az amerikai autóipari termékekre vonatkozó vámokat.

Az EU-ban gyártott autók amerikai importját jelenleg 27,5 százalékos vámok sújtják, ám a két fél közötti kereskedelmi megállapodás értelmében a legtöbb uniós termék vámja 15 százalék lesz. Trump ugyanakkor azt mondta, hogy az autókra ez csak akkor fog vonatkozni, ha az EU megszünteti az ipari és más javakra vonatkozó terheket. 

A közösség kereskedelmi ügyeit intéző Európai Bizottság a tervek szerint kedvezőbb elbírálásban részesítene emellett bizonyos tengeri és mezőgazdasági termékeket is.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
742 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu