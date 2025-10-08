Észbe kapott Brüsszel: majdnem feláldozták az agrárszektort Dél-Amerikának – végre védelmet kapnak az európai termelők

Az Európai Bizottság szerdán rendeletjavaslatot terjesztett elő, amellyel biztosítékokat nyújtana az uniós mezőgazdasági termelőknek az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás életbe lépése után. A cél, hogy „gyors és hatékony” védelmi intézkedések léphessenek életbe abban az esetben, ha a dél-amerikai import károsan megnövekedne, vagy az uniós árak indokolatlanul csökkennének.
A javaslat részletes eljárásrendet ír elő a mezőgazdasági termékekre vonatkozó kétoldalú védőintézkedések bevezetésére. Külön figyelmet kapnak az úgynevezett érzékeny termékek – például a marhahús, baromfi, rizs, méz, tojás, fokhagyma, etanol és cukor –, amelyek esetében kötelezővé válik a fokozott nyomon követés, az egyértelmű kiváltó okok azonosítása és a gyors reagálás.
A brüsszeli testület kiemelte: a rendszeres és részletes ellenőrzés lehetővé teszi a kockázatok korai azonosítását, valamint a lehetséges negatív hatások gyors orvoslását. A bizottság prioritásként kezeli majd azokat az eseteket, amikor a behozatal megugrása vagy az árak esése több tagállamot is érint.
Az új szabályozás alapján vizsgálat indulhat, ha például a dél-amerikai Mercosur-országok (Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, illetve a tagságát felfüggesztett Venezuela) exportárai több mint 10 százalékkal alacsonyabbak lennének az azonos vagy hasonló uniós termékek áraihoz képest.
Hasonlóképp eljárást indíthatnak akkor is, ha egy termék éves behozatala 10 százalékkal nőne, vagy ha az importár legalább 10 százalékkal esne az előző évhez képest.
Amennyiben a vizsgálat megállapítja a káros piaci hatás kockázatát vagy fennállását, az EU ideiglenesen visszavonhatja az érintett termékekre vonatkozó vámkedvezményeket.
A javaslat most az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa elé kerül, ahol rendes jogalkotási eljárás keretében dönthetnek majd róla a tagállamok képviselői.
Magyarország a koppenhágai agrárminiszteri találkozón is megerősítette ellenállását a dél-amerikai kereskedelmi nyitással szemben. Az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás több százmilliós piacot nyitna meg, de számos kockázatot hordoz a gazdák számára. A magyar álláspont szerint az élelmiszer-biztonság és a versenyképesség forog kockán.
