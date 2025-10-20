Hatalmas megaláztatás az EU-nak és Zelenszkijnek, hogy Putyin és Trump Budapestre jön, nem pedig Brüsszelbe vagy Párizsba - de az oroszoknak sem kockázatmentes a döntés

Mind Ukrajna, mind az EU tajtékzik. Egyrészt Zelenszkij elnök, aki győzelmi hazatérést tervezett – hóna alatt a BGM–109-es Tomahawk szárnyas rakéták eladását engedélyező, Donald Trump által szignált okmánnyal –, üres kézzel mehetett haza a Fehér Házból.

Jókora pofont kapott Zelenszkij és az EU, Budapesten érhet véget az ukrajnai háború / Fotó: AFP

Jókora pofont kapott Zelenszkij és az EU

Másrészt meg sem hívták Budapestre az akár Ukrajna sorsáról (is) döntő Trump–Putyin-tanácskozásra. Harmadrészt a németektől sem kapott vigaszdíjként Taurus mintájú, az amerikai Tomahawkokénál jóval rövidebb hatótávolságú, de sokkal modernebb, ugyanolyan kategóriájú szárnyas rakétákat. Az EU-t pedig újabb megaláztatás érte, még csak nem is szóltak külön Brüsszelnek, Berlinnek, Párizsnak és a kívül került, de egyre beljebb nyomakodó Londonnak, hogy az EU-tag Budapesten róluk, az új világról is dönthet az amerikai és az oroszországi vezető, a két nukleáris szuperhatalom.

Kína, mint szintén kiemelten fontos nemzetközi szereplő, eközben igen határozott támogatásáról biztosította a készülő budapesti amerikai–oroszországi csúcstalálkozót. Lin Csien külügyminisztériumi szóvivő üdvözölte a felújított amerikai–oroszországi legfelső szintű párbeszédet, amely hozzájárulhat az ukrajnai kérdés békés rendezéséhez.

Milyen kockázatokkal jár Vlagyimir Putyin budapesti útja személyes biztonságára nézve?

A moszkvai Metro újság két fő kockázatforrást lát.

Először is, hogyan éri el Vlagyimir Putyin Magyarország területét?

Az orosz elnöki gépflottának és a vélhetően kísérő, biztosító vadászgépeknek többféle lehetőségük van. A legvalószínűbb a déli, balkáni irány. Kevéssé hihető, hogy Putyin és biztonsági tanácsadói megbíznak az Európai Bizottság meglehetően szellősen fogalmazott nyilatkozatában, miszerint „az orosz elnök EU-beli utazásának nincs akadálya, mert az EU-szankciók nem tartalmaznak az unióba való utazási tilalmat sem Putyinnak, sem Oroszország külügyminiszterének. Ezért az EU részéről nincs akadálya Putyin magyarországi útjának.”

Jöhetnek az oroszországi elnöki flotta tagjai a Fekete-tenger fölött, majd Bulgárián és Szerbián keresztülrepülve elérhetik a magyarországi légteret. Ennek a verziónak a gyenge pontja: Bulgária. Szófia, mint EU- és NATO-tag ország átengedné légterén az oroszországi gépeket? Vagy a hosszabb út: a Fekete-tenger és Törökország felett repülve, megkerülve Görögországot, Albániát, Montenegrón, Szerbián keresztül elérni Magyarországra. Itt a gyenge pont: Törökország mint NATO-tag, az amerikai atomfegyverek egyik tároló állama.