Törökországnak nem elég az új Eurofighter, begyűjti a használtakat is

Katarba utazik a héten Recep Tayyip Erdogan. A 24 használt Eurofighter mellett Törökország a vadászpilóták átképzésében is kaphat segítséget.
M. Cs.
2025.10.21, 12:53
Frissítve: 2025.10.21, 13:17

Recep Tayyip Erdogan török elnök Katarba utazik a héten, hogy nyélbe üsse 24 használt Eurofighter vadászgép megvásárlását, amelyekre égetően szüksége van az országnak a légiereje modernizálására. Még az idén aláírhatják az új gépek beszerzéséről szóló megállapodást is a gyártó konzorciummal.

Eurofighter Hakan Fidan Johann
A két külügyminiszter, Hakan Fidan és Johann Wadephul tárgyalásain szóba került a Eurofighter is / Fotó: Anadolu via AFP

Törökországé a második legerősebb hadsereg a NATO-ban az amerikai után, és egy sor új vadászgép beszerzését tűzte ki célul, hogy lecserélje gyorsan elöregedő F–16-osokból álló flottáját. Az ügy jól halad: miután 2019-ben orosz S–400-as rakétavédelmi rendszerek vásárlása miatt kitették az F–35-ös programból, idén végre megkaphatja ezeket a modern vadászgépeket. Erdogan emellett nem tett le a Lockheed Martin legújabb generációs F–16 Viper gépeinek a beszerzéséről sem.

Szabad az út a Eurofighter előtt

Ankara azonban nem elégszik meg az amerikai vadászgépekkel, jelentős mennyiségben tervez beszerezni Eurofightereket is. Az új német kormány hosszú huzavona után a nyáron szabaddá tette az utat negyven darab Typhoon átadása előtt Törökországnak.

A globális védelmi hírekkel foglalkozó Tur Def portál tudósítása szerint a szerződést még az idén aláírhatják. „Azt hiszem, hamarosan megtörténik – nyilatkozta az aláírásról a török NTV-nek múlt heti ankarai látogatásán Johann Wadephul német védelmi miniszter. – A Eurofightert gyártják már egy ideje, és növelték a termelési kapacitást. Így rövid idő alatt leszállíthatók a gépek Törökországnak” – tette hozzá.

A portál szerint azonban a szállítás biztosan hosszabb folyamat lesz, tekintve, hogy 

a Eurofighter újdonság lesz a török vadászpilóták számára, mivel eddig kizárólag F–16-ossal repültek.

Paris Air Show 2025 - Eurofighter Flight Demonstration
A török pilótáknak meg kell tanulniuk repülni az új géppel / Fotó: NurPhoto via AFP

Az alkalmazkodási folyamatot azonban megkönnyítheti Katar, amely üzemeltet Eurofightereket, és széles körű katonai együttműködést folytat Törökországgal, így segíthet a török pilóták kiképzésében.

London közvetített a katari üzletben

Katar azonban ennél többet is tehet: átadhatja Ankarának 24 darab használt Eurofighter Typhoonját. A Bloomberg értesülése szerint az Egyesült Királyság, a Eurofighter konzorcium tagja közvetített az üzletben.

London és Ankara júliusban írt alá memorandumot 40 Eurofighter vásárlásáról az Egyesült Királyságtól, 

az árról és a végső feltételekről azonban még folyik a vita.

 Mivel a szállítás mindenképpen éveket vesz igénybe, addig is kellenek használható gépek.

German Air Force Eurofighter Typhoon EF2000
Ankara használt Eurofightereket is kész vásárolni / Fotó: Nicolas Economou via Reuters Connect

A katari gépek átadásához azonban szükség van a konzorcium többi tagjának: Németországnak, Olaszországnak, Spanyolországnak és Franciaországnak a hozzájárulására is, emlékeztetett a Middle East Eye regionális portál.

Erdogan körbelátogat a régióban

Erdogan szerdán látogat Dohába egy regionális körút keretében, amelynek során tárgyal Kuvaitban és Ománban is.

Bár a tárgyalások részleteit nem hozták nyilvánosságra, a Bloomberg korábbi értesülése szerint 

Törökország 11,6 milliárd dollár költhet

új és használt vadászgépek, valamint Meteor levegő-levegő rakéták beszerzésére. Az utóbbit 

  • a brit BAE Systems, 
  • az Airbus 
  • és az olasz Leonadro 

részvételével létrehozott vegyesvállalat, az MBDA fejlesztette ki.

„Németország szempontjából nincsenek korlátozások – utalt Wadephul a Törökországgal folytatott védelmi együttműködésre. – Szinte felmerül a kérdés: ki mással kellene együttműködnünk, ha nem NATO-partnerünkkel?” – tette hozzá.

 

