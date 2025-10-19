Deviza
Szupergazdagok Európája: a vagyon oroszlánrésze öt országban összpontosul – hol élnek a kontinens milliárdosai?

A vagyoni egyenlőtlenség soha nem volt ekkora a blokkon belül. A kontinensen több mint háromezer milliárdos van, Európa leggazdagabb embereinek több mint fele öt országban él.
VG
2025.10.19, 16:00
Frissítve: 2025.10.19, 16:11

Az Európai Unió a világ összes milliárdosának több mint egyötödét adja, de a vagyon eloszlása döbbenetesen egyenlőtlen. Németország messze a kontinens leggazdagabb országa a milliárdosok számát tekintve, míg a keleti országok alig férnek fel a listára. Egy friss összesítés szerint Európa leggazdagabb emberei együttesen ezermilliárdokkal rendelkeznek, de a többségük mindössze néhány országban él.

Aircraft Displays At Singapore Airshow Európa leggazdagabb emberei
A kontinensen több mint háromezer milliárdos van, Európa leggazdagabb embereinek több mint fele öt országban él / Fotó: SeongJoon Cho / Bloomberg

A Forbes 2025-ös rangsora szerint a világon több mint 3000 milliárdos él, akik összesen mintegy 16,1 ezermilliárd dollárnyi vagyont birtokolnak. Ennek több mint egyötöde Európához kötődik – de a pénz nagy része csak néhány országban koncentrálódik.

A kontinens leggazdagabb országa egyértelműen Németország: itt 171 milliárdos él, összesen 676,4 milliárd eurót birtokolnak. 

A német lista élén Dieter Schwarz, a Lidl és a Kaufland alapítója áll 35 milliárd eurós vagyonával. Ezzel a 37. helyet foglalja el a világon.

A második helyen Olaszország áll 74 milliárdossal, akik összesen 289 milliárd eurót birtokolnak. Az olasz élmezőnyt Giovanni Ferrero, a Nutella és a Ferrero Rocher birodalom örököse vezeti 32,6 milliárd euróval.

A dobogó harmadik fokára az Egyesült Királyság került 55 milliárdossal, akik összesen 203 milliárd eurót mondhatnak magukénak. A brit lista élén Michael Platt, a BlueCrest Capital társalapítója áll 16 milliárd eurós vagyonnal.

Helycsere Európa leggazdagabb embereinek listáján

Eközben Franciaország 52 milliárdossal a negyedik helyre csúszott Európában, miután Bernard Arnault – az LVMH luxusmárka-birodalom feje – elvesztette vezető helyét a világban. Azonban még mindig a világ ötödik leggazdagabb embere 152 milliárd eurós vagyonával. Arnault gyakran kerül a francia vagyonadóviták középpontjába, amelyet hevesen hárít.

A top 5-öt Svédország zárja 45 milliárdossal, élükön Stefan Perssonnal, a H&M örökösével, aki 15,9 milliárd euróval rendelkezik.

Itt a legfrissebb lista a világ leggazdagabb embereiről

Elon Musk továbbra is vezeti a világ leggazdagabb embereiről készült listát, melyen immár Mark Zuckerberg is helyet kapott.

Európa leggazdagabb öt országa – Németország, Olaszország, az Egyesült Királyság, Franciaország és Svédország – együttesen a kontinens milliárdosainak 61 százalékát adja. 

A közép- és kelet-európai országok azonban messze lemaradnak: Magyarországon például mindössze négy dollármilliárdos található.

A lista alsó szegletében, mindössze egy-egy milliárdossal

  • Portugália;
  • Luxemburg;
  • Horvátország;
  • Izland;
  • valamint Albánia áll.

A milliárdosok számát erősen befolyásolja az ország gazdasági teljesítménye és a pénzügyi központok jelenléte. A legtöbb milliárdost adó négy ország egyben Európa legnagyobb gazdaságai közé is tartozik. Az Egyesült Királyság és Svájc emellett a kontinens két legfontosabb pénzügyi központja, ami tovább erősíti a vagyonkoncentrációt.

Egyre több a milliárdos, egyre hangosabbak a vagyonviták

Az Our World in Data szerint a leggazdagabb 1 százalék birtokolja a vagyon legalább 20 százalékát szinte minden európai országban – sok helyen pedig ez a szám meghaladja a 25 százalékot is.

Az Oxfam legfrissebb elemzése szerint az Európai Unióban a lakosság felső 1 százaléka a teljes vagyon negyedét birtokolja, míg az alsó 50 százalék mindössze 3 százalékot. 

Az elmúlt évtizedek adócsökkentései és a nagyvállalati kedvezmények a szupergazdagoknak kedveztek, miközben az átlagpolgárok arányaiban több adót fizetnek.

A szervezet szerint az EU-nak el kellene indítania egy közös vagyonadó-kezdeményezést, vagy legalább nemzeti szinten bevezetni a szupergazdagok adóját. A cél a társadalmi kohézió erősítése és a közszolgáltatások, valamint a klímavédelem finanszírozása lenne.

„Az EU-nak nemcsak erkölcsi, hanem gazdasági érdeke is, hogy megadóztassa a szupergazdagokat” – áll az Oxfam-jelentésben.

