Nagyot változik a határellenőrzések rendszere az Európai Unióban – mutatjuk mire kell figyelni vasárnaptól

Vasárnaptól jelentős változások lépnek életbe az Európai Unióba történő belépés és kilépés tekintetében. Mivel Magyarország 2004 óta az EU tagja, így minket ez a változás egyelőre nem érint, azonban minden nem uniós állampolgár, így a brit látogatók számára is fontos módosítás, hogy a régóta halogatott új biometrikus belépés-ellenőrzési rendszer október 12-én működésbe lép.
A szabálymódosítás értelmében a belépési/kilépési rendszer (EES) előírja, hogy minden nem uniós állampolgárnak regisztrálnia kell személyes adatait, beleértve ujjlenyomatát és arcképét is, amikor először lép be a schengeni övezetbe, vagyis Írországot és Ciprust kivéve minden uniós tagállamba, valamint Izlandra, Norvégiába, Svájcba és Liechtensteinbe.
A Reuters cikke szerint az adatgyűjtést fokozatosan vezetik be a határátkelőhelyeken, a teljes bevezetés 2026. április 10-ig történik majd meg. A fokozatosság célja az, hogy elkerüljék, hogy hosszú sorok alakuljanak ki a határokon.
Az új elektronikus rendszer megszünteti az EU külső határain az útlevelek kézi lepecsételésének követelményét, ezt digitális nyilvántartások váltják fel, amelyek biometrikus adatok segítségével összekapcsolják az úti okmányt az adott beutazó személyazonosságával.
Az Európai Unió célja, hogy modernizálja külső határainak ellenőrzését, megakadályozva ezzel az illegális migrációt, a személyazonosság-csalásokat, és figyelemmel tudja kísérni, hogy a vízum nélkül az unióba utazók betartják-e a 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napos tartózkodásra vonatkozó szabályt.
Aki először érkezik a schengeni térségbe, annak be kell szkennelnie útlevelét, regisztrálnia kell ujjlenyomatát és arcszkennelést is elvégeznek rajta. A schengeni övezetből való távozáskor az utasok adatait az EES adatbázisban ellenőrzik, így tudják megerősíteni a tartózkodási időre vonatkozó hatályos szabályok betartását, valamint regisztrálják a távozást is. A további beutazások esetén ez a regisztrációs folyamat értelemszerűen már nem szükséges, azonban az arcbiometrikus ellenőrzést ekkor is elvégzik. A 12 év alatti gyermekeket is regisztrálni kell az EES-ben, azonban róluk csak fényképet készítenek.
Fontos kiemelni, hogy az utasoknak az EES nem okoz plusz költséget, a regisztráció és a belépés is ingyenes.
Az ellenőrzéseket a schengeni térség nemzetközi repülőterein, kikötőiben, vasútállomásain és közúti határátkelőhelyein egyaránt elvégzik.
Nagy-Britanniában azonban ebben is vannak speciális eltérések. A doveri kikötőben, és a Csalagútnál (vagyis a folkestone-i Eurotunnel terminálon és a londoni St Pancras Eurostar terminálon) az Egyesült Királyságból való távozáskor is EES-regisztrációra lesz szükség, ezt a francia határőrök felügyelik.
A brit kormány azt tanácsolja az utazóknak, hogy az új európai uniós rendszerek bevezetése miatt több időt tervezzenek utazásaikra. A brit közúti fuvarozói szövetség szerint forgalmas időszakokban hosszabb várakozási időre lehet számítani.
Mivel az EES bevezetése fokozatosan történik, így az Európai Unió bízik benne, hogy nem lesznek jelentős fennakadások. Azonban a határőrök a kezdeti időszakban dönthetnek úgy, hogy rövid időre felfüggesztik az ellenőrzéseket, amennyiben a feldolgozási idő túl hosszúra nyúlik.
Az első nagy próbatételt a 2026-os húsvéti ünnepek jelentik majd, majd a 2026-os nyár lesz a következő, sok család ugyanis ebben a két időszakban utazik majd először az EES bevezetése után.
Ráadásul az EES nem az út vége, hanem egy másik rendszer előfutára lesz. A tervek szerint 2026 végén fog működésbe lépni az Európai Utazási Információs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS). Ennek értelmében a schengeni térségen kívüli állampolgároknak utazásuk előtt ETIAS-engedélyt kell igényelniük, ennek során személyes adataikat és utazásuk részleteit meg kell adniuk, valamint 20 euró díjat kell fizetniük. Az engedély három évig vagy az útlevél lejáratáig érvényes, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
