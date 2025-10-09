Deviza
politikai korrektség
Eurovíziós Dalverseny
Ausztria

Elképesztő slamasztikába futott az osztrák köztévé: megnyerték az Eurovíziót, most önthetik a pénzt a Dunába

Nemzetközi dalversenyt megnyerni általában dicsőség, az osztrákok azonban ezúttal aknára futottak. Az Eurovíziós Dalfesztivál megnyerésével elnyerték azt a jogot, hogy ők rendezhessék a következő döntőt 2026-ban, de könnyen úgy járhatnak, hogy se döntő, se bevétel, a hatalmas költségeket mégis állnia kell az ORF köztévének. Az, hogy a politika és a politikai korrektség vastagon belenyúl, ennek a versenynek a történetében már nem újdonság.
Pető Sándor
2025.10.09., 18:36

Az idei Eurovíziós Dalfesztiválon az osztrák Johannes Pietsch győzött, és ezzel Ausztria elnyerte a 2026-os döntő megrendezésének jogát. Magyarország már 2020-tól elhagyta ezt a fesztivált – és hogy miért rossz, ha egy dalversenyt áthat az ideológia és a politikai korrektség, saját bőrükön tapasztalhatják meg most az osztrákok, akiknek a részéről nyerte már meg szakállas „nő” a vetélkedőt 2014-ben. A fagyi visszanyal.

Eurovíziós Dalfesztivál: Johannes "JJ" Pietsch talán nem gondolta, győzelmével mekkora lyukat üt az ORF tárcáján, de azért megdolgozott érte
Eurovíziós Dalfesztivál: Johannes „JJ” Pietsch talán nem gondolta, hogy győzelmével mekkora lyukat üt az ORF tárcáján, de azért megdolgozott érte / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Az amerikai woke ideológia európai térhódítása, illetve az ukrán–orosz feszültség rendszeresen „belenyúlt” az évente tartott európai dalversenyek alakulásába. A politikai-ideológiai befolyás olyan közvetlen, hogy Oroszországot egyetlen nappal ukrajnai háborújának kezdete után, 2022. február 25-én zárta ki a versenyből  a szervező, az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EMSZ) az Eurovíziós Dalfesztiválról (ESC – Eurovision Song Contest).

Politikai befolyás sporton, kultúrán, dalversenyen Európában? Dehogy

Az oroszok azóta megrendezték saját nemzetközi dalversenyüket sokkal nagyobb közönségbázisnak, visszatérésük nincs napirenden, de az ESC azért nem maradt politikai front nélkül. A politikai korrektség új hulláma az európai baloldalon az Izrael-ellenesség és a gázai háború elítélésének formájában érkezett. 

A kedden harmadik évébe lépett izraeli háború Donald Trump amerikai elnök erőfeszítésének köszönhetően csütörtökre a tűzszünetig jutott, ez azonban csak a békekötés reményét jelenti, és nem menti meg a 2026-os ESG-döntő megrendezésének jogával rendelkező osztrák köztévét, az ORF-et (Österreichischer Rundfunk) attól az irgalmatlan slamasztikától, amibe az EMSZ eredendő ideológiai elköteleződése miatt futott.

Izrael kizárása napirenden

Amint az várható volt, a palesztinbarát és Izraelt elítélő európai politikai mozgalmak hatása az ideológiát a dalversenyein boldogan köszöntő EMSZ figyelmét sem kerülték el. Az EMSZ felügyelőbizottsága hétfőn vitatja meg a 2026-os verseny részleteit, és az a terv, hogy november közepén szavazzanak Izrael kizárásól.

Ezt el is halaszthatják, és Izraelben esetleg beköszönthet a béke, de ha a fejlemények nem a szervezők szája íze szerint alakulnak, akkor Izrael Oroszország sorsára juthat.

Itt lép be az ORF elkeserítő dilemmája, amely pénzben is mérhető, mégpedig hegynyiben: 40 millió euróról van szó, a rendezés költségéről, forintban majdnem 16 milliárdot tesz ki a jelenlegi árfolyamon.

Politikai befolyás a köztévén? Dehogy

Az történt ugyanis, hogy – ez a Der Standard információja – a kormány, különösen a kancellár pártja, az ÖVP (az Európai Néppárt tagja) nyomást gyakorol az ORF-re, hogy ha az EMSZ kizárja Izraelt, a közmédia álljon el a verseny megrendezésétől.

Csakhogy – írja az osztrák lap – Johannes „JJ” Pietsch 2025-ös győzelmével Ausztria elkötelezte magát a 2026-os esemény megrendezésére, azaz az ORF infiormációi szerint akár rendeznek döntőt, akár nem, a költségeket ki kell fizetniük.

AZ ORF-ről annyit, hogy nem olyan formában működik, mint az állami irányítás alatt álló magyar MTVA, hanem önálló közjogi szervezet, saját kuratóriummal és ellenőrző tanáccsal. A konkrét esetből világosan kiderül, mennyire jelent ez politikai függetlenséget. 

Az ORF Alapítványi Tanácsának tagjai közül a kormányzó pártokhoz, az ÖVP-hez és a szociáldemokrata SPÖ-höz közel állók alkotják a legnagyobb és így meghatározó csoportot, ráadásul a döntéshozó testület augusztus 11-én nevezi majd ki az ORF főigazgatóját a következő öt évre – jegyzi meg a Der Standard.

Politikai korrektség aranyárban, és még egy taktus sem hangzott el

Az MTVA-nál két és félszer nagyobb pénzből gazdálkodó ORF a magyar közmédiánál sokkal kiterjedtebb hálózattal és nagyobb befolyással rendelkezik. Az Österreichischer Rundfunk büdzséje tavaly 1,083 milliárd eurót tett ki.  

A 40 millió euró ennek csak alig 4 százaléka, de 16 milliárdot csak úgy a Dunába önteni azért számukra is fájdalmas lehet, ha a politikusok a jelek szerint nem is bánják. „JJ” Pietsch gondolta-e, hogy a győzelme ekkora lyukat üthet, ki tudja? Nyilatkozataiban egyébként „JJ” többek között olyanokat mondott, hogy „nagyon kiábrándító, hogy Izrael továbbra is részt vesz a versenyben”, és azt is, hogy „szeretné, ha a jövő évi Eurovíziót Izrael nélkül rendeznék meg Bécsben”. PC aranyárban, Európában nem újdonság.

