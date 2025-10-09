Elképesztő slamasztikába futott az osztrák köztévé: megnyerték az Eurovíziót, most önthetik a pénzt a Dunába

Az idei Eurovíziós Dalfesztiválon az osztrák Johannes Pietsch győzött, és ezzel Ausztria elnyerte a 2026-os döntő megrendezésének jogát. Magyarország már 2020-tól elhagyta ezt a fesztivált – és hogy miért rossz, ha egy dalversenyt áthat az ideológia és a politikai korrektség, saját bőrükön tapasztalhatják meg most az osztrákok, akiknek a részéről nyerte már meg szakállas „nő” a vetélkedőt 2014-ben. A fagyi visszanyal.
Az amerikai woke ideológia európai térhódítása, illetve az ukrán–orosz feszültség rendszeresen „belenyúlt” az évente tartott európai dalversenyek alakulásába. A politikai-ideológiai befolyás olyan közvetlen, hogy Oroszországot egyetlen nappal ukrajnai háborújának kezdete után, 2022. február 25-én zárta ki a versenyből a szervező, az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EMSZ) az Eurovíziós Dalfesztiválról (ESC – Eurovision Song Contest).
Az oroszok azóta megrendezték saját nemzetközi dalversenyüket sokkal nagyobb közönségbázisnak, visszatérésük nincs napirenden, de az ESC azért nem maradt politikai front nélkül. A politikai korrektség új hulláma az európai baloldalon az Izrael-ellenesség és a gázai háború elítélésének formájában érkezett.
A kedden harmadik évébe lépett izraeli háború Donald Trump amerikai elnök erőfeszítésének köszönhetően csütörtökre a tűzszünetig jutott, ez azonban csak a békekötés reményét jelenti, és nem menti meg a 2026-os ESG-döntő megrendezésének jogával rendelkező osztrák köztévét, az ORF-et (Österreichischer Rundfunk) attól az irgalmatlan slamasztikától, amibe az EMSZ eredendő ideológiai elköteleződése miatt futott.
Amint az várható volt, a palesztinbarát és Izraelt elítélő európai politikai mozgalmak hatása az ideológiát a dalversenyein boldogan köszöntő EMSZ figyelmét sem kerülték el. Az EMSZ felügyelőbizottsága hétfőn vitatja meg a 2026-os verseny részleteit, és az a terv, hogy november közepén szavazzanak Izrael kizárásól.
Ezt el is halaszthatják, és Izraelben esetleg beköszönthet a béke, de ha a fejlemények nem a szervezők szája íze szerint alakulnak, akkor Izrael Oroszország sorsára juthat.
Itt lép be az ORF elkeserítő dilemmája, amely pénzben is mérhető, mégpedig hegynyiben: 40 millió euróról van szó, a rendezés költségéről, forintban majdnem 16 milliárdot tesz ki a jelenlegi árfolyamon.
Az történt ugyanis, hogy – ez a Der Standard információja – a kormány, különösen a kancellár pártja, az ÖVP (az Európai Néppárt tagja) nyomást gyakorol az ORF-re, hogy ha az EMSZ kizárja Izraelt, a közmédia álljon el a verseny megrendezésétől.
Csakhogy – írja az osztrák lap – Johannes „JJ” Pietsch 2025-ös győzelmével Ausztria elkötelezte magát a 2026-os esemény megrendezésére, azaz az ORF infiormációi szerint akár rendeznek döntőt, akár nem, a költségeket ki kell fizetniük.
AZ ORF-ről annyit, hogy nem olyan formában működik, mint az állami irányítás alatt álló magyar MTVA, hanem önálló közjogi szervezet, saját kuratóriummal és ellenőrző tanáccsal. A konkrét esetből világosan kiderül, mennyire jelent ez politikai függetlenséget.
Az ORF Alapítványi Tanácsának tagjai közül a kormányzó pártokhoz, az ÖVP-hez és a szociáldemokrata SPÖ-höz közel állók alkotják a legnagyobb és így meghatározó csoportot, ráadásul a döntéshozó testület augusztus 11-én nevezi majd ki az ORF főigazgatóját a következő öt évre – jegyzi meg a Der Standard.
Az MTVA-nál két és félszer nagyobb pénzből gazdálkodó ORF a magyar közmédiánál sokkal kiterjedtebb hálózattal és nagyobb befolyással rendelkezik. Az Österreichischer Rundfunk büdzséje tavaly 1,083 milliárd eurót tett ki.
A 40 millió euró ennek csak alig 4 százaléka, de 16 milliárdot csak úgy a Dunába önteni azért számukra is fájdalmas lehet, ha a politikusok a jelek szerint nem is bánják. „JJ” Pietsch gondolta-e, hogy a győzelme ekkora lyukat üthet, ki tudja? Nyilatkozataiban egyébként „JJ” többek között olyanokat mondott, hogy „nagyon kiábrándító, hogy Izrael továbbra is részt vesz a versenyben”, és azt is, hogy „szeretné, ha a jövő évi Eurovíziót Izrael nélkül rendeznék meg Bécsben”. PC aranyárban, Európában nem újdonság.
