Elképesztő slamasztikába futott az osztrák köztévé: megnyerték az Eurovíziót, most önthetik a pénzt a Dunába

Az idei Eurovíziós Dalfesztiválon az osztrák Johannes Pietsch győzött, és ezzel Ausztria elnyerte a 2026-os döntő megrendezésének jogát. Magyarország már 2020-tól elhagyta ezt a fesztivált – és hogy miért rossz, ha egy dalversenyt áthat az ideológia és a politikai korrektség, saját bőrükön tapasztalhatják meg most az osztrákok, akiknek a részéről nyerte már meg szakállas „nő” a vetélkedőt 2014-ben. A fagyi visszanyal.

Eurovíziós Dalfesztivál: Johannes „JJ” Pietsch talán nem gondolta, hogy győzelmével mekkora lyukat üt az ORF tárcáján, de azért megdolgozott érte / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Az amerikai woke ideológia európai térhódítása, illetve az ukrán–orosz feszültség rendszeresen „belenyúlt” az évente tartott európai dalversenyek alakulásába. A politikai-ideológiai befolyás olyan közvetlen, hogy Oroszországot egyetlen nappal ukrajnai háborújának kezdete után, 2022. február 25-én zárta ki a versenyből a szervező, az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EMSZ) az Eurovíziós Dalfesztiválról (ESC – Eurovision Song Contest).

Politikai befolyás sporton, kultúrán, dalversenyen Európában? Dehogy

Az oroszok azóta megrendezték saját nemzetközi dalversenyüket sokkal nagyobb közönségbázisnak, visszatérésük nincs napirenden, de az ESC azért nem maradt politikai front nélkül. A politikai korrektség új hulláma az európai baloldalon az Izrael-ellenesség és a gázai háború elítélésének formájában érkezett.

A kedden harmadik évébe lépett izraeli háború Donald Trump amerikai elnök erőfeszítésének köszönhetően csütörtökre a tűzszünetig jutott, ez azonban csak a békekötés reményét jelenti, és nem menti meg a 2026-os ESG-döntő megrendezésének jogával rendelkező osztrák köztévét, az ORF-et (Österreichischer Rundfunk) attól az irgalmatlan slamasztikától, amibe az EMSZ eredendő ideológiai elköteleződése miatt futott.

Izrael kizárása napirenden

Amint az várható volt, a palesztinbarát és Izraelt elítélő európai politikai mozgalmak hatása az ideológiát a dalversenyein boldogan köszöntő EMSZ figyelmét sem kerülték el. Az EMSZ felügyelőbizottsága hétfőn vitatja meg a 2026-os verseny részleteit, és az a terv, hogy november közepén szavazzanak Izrael kizárásól.

Ezt el is halaszthatják, és Izraelben esetleg beköszönthet a béke, de ha a fejlemények nem a szervezők szája íze szerint alakulnak, akkor Izrael Oroszország sorsára juthat.