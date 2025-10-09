Kína elárulta Putyint, halálos ütést mért az orosz hadseregre: ha ez tényleg igaz, Ukrajna elkezdhet reménykedni – óriási fordulat jöhet a fronton

Kína korlátozza a nagy precíziós berendezések Oroszországba irányuló exportját, ami pusztító csapást jelent Vlagyimir Putyin és katonai-ipari komplexuma számára. A fejlett szerszámgépek kulcsfontosságúak ahhoz, hogy Oroszország fegyvereket gyárthasson az ukrajnai háborújához – írja a The-express.
Az oroszok számára aggasztó hírt Ildar Nurijev, a Tatpromstan tulajdonosa erősítette meg a fémmegmunkálással és additív technológiákkal foglalkozó TEMP fórumon.
Kína korlátozta a csúcstechnológiás berendezések szállítását, bár erről ritkán esik szó
– mondta. Pont abban az időben lépett Peking, amikor Oroszország segít Kínának felkészülni Tajvan esetleges inváziójára.
„Míg régebben lehetséges volt 3-4 mikronos pontosságú szerszámgépeket beszerezni, ma már nem. Különleges exportengedély szükséges ehhez.” Megjegyezte, hogy a korlátozások Peking vonakodását jelzik az orosz vállalatokkal való partnerségek kialakításával kapcsolatban.
A korlátozás egyébként egybeesik a Kína és Oroszország közötti kereskedelem szélesebb körű visszaesését jelző friss adatokkal, ami újabb csapást jelent a Kremlre. Kína Oroszország egyik legfontosabb gazdasági és politikai szövetségesévé vált a nyugati szankciók bevezetése óta. Tavaly a két ország közötti import és export teljes értéke elérte a 244,8 milliárd dollárt.
Kína elnöke folyamatosan hangsúlyozta a két nemzet közötti erős kapcsolatot, kijelentve, hogy „következetesen kéz a kézben haladnak előre az el nem köteleződés helyes útján”. Mindkét vezető számos alkalommal „határok nélküli” partnerséget hirdetett. A tartós barátság és együttműködés eme kinyilvánításai ellenére a kínai vámhivatal adatai a kereskedelmi kapcsolatok egyértelmű hanyatlásáról tanúskodnak.
A kínai termékek oroszországi szállítása augusztusban 16,4 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.
Ez a júliusban megfigyelt 8,6 százalékos csökkenés kétszerese.
Az egyik legnagyobb kínai autógyártó inkább a nyugati piacok meghódítására koncentrál. A Chery lépése mögött azonban a nyugati szankciók mellett a kínai dömping megállítását célzó orosz vámok is meghúzódhatnak.
A részben állami tulajdonú Chery 9,1 milliárd hongkongi dollár (közel 390 milliárd forint) felhajtását tervezi a hongkongi tőzsdére lépéssel, mellyel párhuzamosan 2027-re szinte teljesen kivonul Oroszországból, hogy demonstrálja együttműködését a szankciókkal és az exportkorlátozásokkal. A Nikkei Asia információi szerint azonban ennek ellenére a tőzsdei bevezetést nem nyugati vállalatok segítik majd, hanem kínai pénzintézetek.
Az évtizedeken át Kína legnagyobb autóexportőrének számító Chery a Szegeden gyárat építő BYD után még mindig a második legnagyobb kínai autógyártó, amely a külpiacokat is szeretné meghódítani.
Bár ezt az Európai Unió megnehezíti, a kínai márkák Délkelet-Ázsiában gyorsan tudták növelni eladásaikat. A vállalat legfontosabb exportpiaca azonban az orosz–ukrán háború miatt Oroszországból kivonuló nyugati márkák hagyta űrt kihasználva Oroszország lett.
