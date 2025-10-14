Történelmi csúcson az ezüst ára, tovább drágulás várható

A ezüst ára az azonnali piacon unciánként 52,50 dollár fölé emelkedett, új történelmi csúcsot érve el, ezzel túlszárnyalva az 1980-ban beállított, hírhedt piaci manipulációs kísérlet idején mért rekordot - írja a Bloomberg.

Ismét drágulnak a nemesfémek, az arany után történelmi csúcson az ezüst árfolyama is / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A londoni árak az azonnali piacon 0,4 százalékkal emelkedtek, egészen 52,5868 dollárig unciánként, meghaladva az 1980 januárjában a chicagói árutőzsde (Chicago Board of Trade) által felügyelt, mára megszűnt kontraktuson elért csúcsot.

Az ezüst azon kevés nyersanyagpiacok egyike volt, amelyek még nem döntötték meg az 1970-es és 1980-as évek árrobbanásai során beállított rekordjaikat.

A közel-keleti fejlemények az utóbbi időben csökkentették az aranypiac hátszelét, de most az Egyesült Államok és Kína közötti fellángoló kereskedelmi feszültségek miatt újra felbukkantak a kockázatok

– mondta Kyle Rodda, a Capital.com elemzője.

Fényes, de kockázatos jövő állhat az ezüst előtt

A Goldman Sachs szerint

az ezüst ára középtávon várhatóan emelkedni fog

a magánbefektetések miatt, de figyelmeztetett a megnövekedett rövid távú volatilitásra és az aranyhoz képest lefelé mutató kockázatokra.