Amerika döntött az új csúcsvadászgépéről, mindjárt be is jelenti a világnak: Kína végzete lesz az F/A-XX – videó

Az amerikai haditengerészet rájött: nem várhat a fejlesztésekkel. Az első F/A-XX gépek így is csak a következő évtizedben állhatnak szolgálatba.
K. B. G.
2025.10.07., 20:45

Hónapokig tartó késlekedés után már a héten dönthet a Pentagon arról, hogy melyik fegyvergyártó fejlesztheti ki a haditengerészet következő vadászgépét. A versenyben a Boeing és a Northrop Grumman maradt, hogy elkészítse a 90-es évek óta szolgáló F/A-18E/F Super Hornet utódát, aminek munkaneve jelenleg F/A-XX.

Az F/A-XX az F/A-18-asokat válthatja/Fotó: AFP

Pete Hegseth döntött: nem várhat az F/A-XX fejlesztése

A döntést a továbblépésről a Reuters információi szerint Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter hozta meg múlt pénteken és a nyertest akár már a héten nyilvánosságra hozhatják. Ugyanakkor már többször előfordult molyan a múltban, hogy az utolsó percben elhalasztották a döntést, és ez most is előfordulhat.

Az F/A-XX fejlesztését meggyorsíthatja az is, hogy Kína már el is készítette legújabb, hatodik generációs lopakodó vadászgépe, a J-50 prototípusát, miközben az amerikai repülő fejlesztése már többször ütközött falakba. A további késlekedés ugyanakkor azt jelentené, hogy az amerikai anyahajók modern vadászgépek nélkül maradnak, ami a flotta képességeit is alááshatja.

Ezért késik az új vadászgép

A program előrehaladását tavasszal és nyáron a Pentagon és a Kongresszus közötti finanszírozási vita is hátráltatta, miután a hadügyi tárca csak 74 millió dolláros, minimális fejlesztési költségre kért pénzt, ám a haditengerészet és a törvényhozás gyorsabb előrelépést szeretett volna látni, így 750 millió dollár jutott a fejlesztésre a nyáron elfogadott, adó- és kiadáscsökkentő törvényben. 

A Kongresszus emellett a fiskális 2026-os évre is elkülönített 1,4 milliárd dollárt a fejlesztésekre.

A fejlesztést az is hátráltatta, hogy a fegyvergyártók képesek lesznek-e időben elkészíteni a vadászgépet időre. A Boeing erőforrásait leköti a légierő számára készülő F-47 fejlesztése, míg a Northrop mérnökei a Sentinel interkontinentális ballisztikus rakétán dolgoznak, melynek elszabadultak a költségei és mely az öregedő Minuteman III rakétákat válthatja.

Az továbbra is titkosított, hogy mennyi készülhet az F/A-XX-ből, és mennyiért, de a korábbi programok, mint az F-35 több tízmilliárd dolláros forgalmat hoztak a cégeknek a maguk idejében. A haditengerészet például továbbra is 270 F-35C vásárlására készül a Lockheed Martintól, mely céget az új programból kizárták. Az első F/A-XX-ek a 2030-as években állhatnak szolgálatba, míg az F/A-18-asok még a 2040-es években is repülhetnek a tervek szerint.

