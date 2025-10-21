Kézipoggyászdíjak: megkezdődött a végső csata az EU-ban, a Ryanair bukhat bele elsőként – az összes fapadosnál újraírhatják a szabályokat

Az olcsó repülőjegyek királya és a spanyol fogyasztóvédelmi miniszter közötti csatározás bírósági szakaszba lépett: Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója és Pablo Bustinduy spanyol miniszter vitája immár nemcsak politikai, hanem uniós jogi ügy is. A vita tárgya: jogszerű-e, ha a fapados légitársaságok külön díjat számítanak fel a kézipoggyászért és más, korábban ingyenes szolgáltatásokért?

A világ legnépszerűbb fapados légitársasága nekiment a spanyol kormánynak – már EU-s szintre emelkedett a kézipoggyász-háború / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A konfliktus 2024 novemberében robbant ki, amikor a spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium 107 millió eurós bírságot szabott ki a Ryanairre. A döntés szerint a légitársaság jogtalanul számított fel pluszdíjat a nagyobb kézipoggyászért, a kísérő nélkül utazó kiskorúak melletti ülőhelyért, valamint a helyszíni beszállókártya-nyomtatásért. A bírság azonban szinte kizárólag a Ryanairt célozta, ami már önmagában vitát váltott ki a versenysemlegességről.

O’Leary és több más diszkont-légitársaság bírósághoz fordult, a spanyol hatóság döntését pedig most az Európai Bizottság is vizsgálja. Október 8-án Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított Spanyolország ellen, arra hivatkozva, hogy a bírság sértheti az uniós szabályokat, amelyek a szolgáltatók árképzési szabadságát garantálják.

A vita gyorsan személyeskedésbe torkollott:

a Ryanair vezérigazgatója a Bizottság döntését „nagy győzelemnek” nevezte a fogyasztók és az olcsó repülés számára,

hozzátéve, hogy „rossz nap ez azoknak a kommunista minisztereknek, akik meg akarják mondani a légitársaságoknak, hogyan árazzanak”.

Bustinduy keményen visszavágott: „O’Leary úrnak lehet sok pénze és befolyása, sőt, talán barátai is a bizottságban, de neveltetése és igaza bizonyosan nincs” – idézte őt a spanyol sajtó. A miniszter szerint a kézipoggyászért felszámított díj „visszaélésszerű gyakorlat”, és a tárca kötelessége megvédeni a fogyasztókat.

A jogvita két szálon halad:

egyrészt a spanyol bíróságok vizsgálják a Ryanair fellebbezését,

másrészt az Európai Bizottság és Madrid közötti eljárás is az Európai Unió Bírósága elé kerülhet.

Ha Spanyolország nem tudja meggyőzni Brüsszelt, hogy a bírságok nem sértik az uniós árképzési szabadságot, az ügy akár precedensértékű ítélethez is vezethet. Bustinduy szerint „sajnálatos”, hogy a bizottság „a nagyvállalatok ügyvédjeként” lép fel, míg O’Leary azzal érvel: ha a kormányok megtiltják a poggyászdíjak alkalmazását, azzal épp a takarékos utazók járnak rosszul, mert drágulni fog a jegy mindenki számára.