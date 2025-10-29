Deviza
Megvakult a Fed, de így is vág: három éves mélypontra csökkent a jegybanki alapkamat az Egyesült Államokban

Bár az infláció továbbra is magas, a munkaerőpiac lassulása és a növekvő elbocsátások szükségessé tették a döntést. A Federal Reserve szerdán negyed százalékponttal csökkentette az amerikai jegybanki alapkamatot, amely a második vágás hat hét alatt.
VG
2025.10.29, 19:06
Frissítve: 2025.10.29, 19:51

A Federal Reserve szerdán 0,25 százalékponttal mérsékelte az irányadó kamatot, reagálva a gyengülő munkaerőpiacra. Ez a jegybank második vágása hat hét alatt, miután az év nagy részében a magas inflációt próbálták megfékezni. Bár az árak még mindig gyorsabban nőnek a kívántnál, a döntéshozók most a munkanélküliség hirtelen emelkedését szeretnék elkerülni.

Federal Reserve Chairman Jerome Powell
Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke bejelentette, hogy szerdán negyed százalékponttal csökkentették az amerikai jegybanki alapkamatot, amely a második vágás hat hét alatt / Fotó: Anadolu via AFP

Szerdán a Fed másodszor csökkentette idén az irányadó kamatot, a 3,75-4 százalékos sávra, ami három éve a legalacsonyabb.

Ez az első alkalom az 1930-as évek óta, hogy a kamatdöntést hivatalos munkaerőpiaci adatok hiányában hozták meg.

A második kamatvágást nem az inflációs helyzet, hanem a munkaerőpiaci problémák indokolták meg, az elmúlt napokban ugyanis több nagyvállalat is óriási elbocsátásokat jelentett be: az Amazon például 14 ezer, míg a Target közel kétezer munkahelyet szüntet meg.

Ezzel párhuzamosan pedig a szövetségi kormány már több mint százezer dolgozójától vált meg év eleje óta, és további elbocsátások várhatók októberben.

Ha a munkanélküliség tovább nő, a fogyasztói kiadások is lassulhatnak, ami az egész gazdaságra kihat. Ugyanakkor a kiskereskedelmi adatok azt mutatják, hogy jelenleg a fogyasztás egyelőre stabil, részben a tehetősebb réteg vásárlásainak köszönhetően.

Félvakon tapogatózik a Federal Reserve

A kormányzati leállás most tovább bonyolította a helyzetet: sok hivatalos adat, köztük a szeptemberi foglalkoztatottsági jelentés, késik, és kérdéses, hogy az október adatok mikor állnak majd a jegybanki döntéshozók rendelkezésére . A teljes kép csak akkor rajzolódik ki, ha a kormány újra elkezdi publikálni az adatait, a Fed pedig a munkaerőpiac állapotától függően alakítja a jövőbeni kamatpolitikát.

A munkaerőpiaci adatok és a kormányzati leállás lehetősége szabja meg a tőzsdék irányát a héten

Kulcsfontosságú makroadat érkezik a héten; az amerikai munkaerőpiac várhatóan lanyhul, de a vártnál gyengébb adattól megriadhatnak a befektetők. A részvénypiac idegeit az amerikai kormányzati leállás lehetősége is borzolja.

Ennek is köszönhető, hogy a döntés nem volt teljesen egyhangú, s míg a többség a negyedpontos vágás mellett szavazott, két tag másként gondolta: 

  • Stephen Miran, a Trump-kormány jelöltje, aki a Fedhez csak múlt hónapban csatlakozott, fél százalékpontos csökkentést javasolt, a második egymást követő eltérő szavazatával;
  • a Kansas City Fed elnöke, Jeffrey Schmid pedig ezzel szemben a kamatok megtartása mellett voksolt.

A kamatdöntéssel párhuzamosan a Fed bejelentette egy másik fontos lépését is: a jegybank lezárja a három éve tartó mérlegcsökkentő programját.

A Fed portfóliója a 2022 közepén elért csúcsán mintegy 9 ezermilliárd dollárt tett ki, amely mára 6,6 ezermilliárdra zsugorodott. A mérlegcsökkentés során a Fed visszaforgatta a koronavírus-járvány óta a gazdaságba juttatott ösztönzőket. A döntéshozók szerint a mérleg most már közelít a normális szinthez, így a jövőben a kamatpolitika lesz majd a fő irányadó a makrogazdasági célok elérésében.

Powell gyorsan rátaposott a befektetői optimizmusra

A kamatvágás után a tőzsdék kezdetben emelkedtek: a Dow 121 ponttal, az S&P 500 0,15 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,5 százalékkal került feljebb, mindhárom index új rekordot döntve. A hangulat azonban gyorsan megfordult, amikor Powell jelezte: a jegybank decemberben nem feltétlenül vág újra kamatot.

Közel sem biztos a további csökkentés. Nem számítunk arra, hogy év végéig újra csökkentsük a kamatot

– mondta a Fed-elnök, utalva a döntéshozók erősen megosztott álláspontjára.

Emiatt a tőzsdék zuhanórepülésbe kerültek: a Dow 184 pontot, azaz 0,4 százalékot, az S&P 500 fél százalékot, a Nasdaq pedig 0,2 százalékot veszített, bár mindhárom index új csúcsról fordult le.

Kit érdekel már a kamat, fontosabb, hogy mi lesz a mérleggel

Egyre nagyobb nyomás nehezedik a Fedre, hogy minél előbb állítsa le a 6600 milliárd dolláros eszközportfólió szűkítését. A folytatás megemelheti az egynapos kamatokat, a leállás dollárgyengülést okozat.

 

