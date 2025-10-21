Arabok építhetnek gigantikus kikötőt a Dunán: valóságos új városnegyed jöhet létre – Fico kaput nyitott a szlovák fegyvergyártásnak
Robert Fico szlovák miniszterelnök hivatalos látogatást tett az Egyesült Arab Emírségekben, ahol stratégiai gazdasági és infrastrukturális együttműködést kötött az ország vezetésével. A találkozó során több milliárd eurós befektetési tervekről esett szó, köztük egy új dunai kikötő és egy teljes városnegyed felépítéséről Pozsonyban, valamint a szlovák fegyvergyártás és hadiipar megnyitásáról az arab partnerek előtt.
A tárgyalások eredményeként Szlovákia és az Emírségek gazdasági és befektetési megállapodást írtak alá, mely alapján közös állami-magánvállalat jön létre a projektek lebonyolítására. Az együttműködés értelmében nem lesz szükség nyílt közbeszerzésre, mivel az új cégben a szlovák állam is részesedést szerez.
A tervek szerint a Téli kikötő egy részét Pálenisko térségébe helyeznék át, mintegy 250 millió euróból, míg az eredeti kikötő helyén egy többfunkciós, lakó- és üzleti negyed épülne, melynek értéke meghaladhatja az egymilliárd eurót.
A beruházást Denisa Saková gazdasági miniszter jelentette be, aki szerint a fejlesztés célja, hogy külföldi tőkét vonzanak Pozsony modernizálásához, miközben az állam megőrzi a stratégiai ellenőrzést. A Duna-parti terület fejlesztése logisztikai és környezetvédelmi szempontból is kulcsfontosságú: a vízi szállítás tehermentesíti az autóutakat, összekapcsolja a bécsi és budapesti kikötői hálózatot, és a TEN-T közlekedési folyosó részeként erősítheti Szlovákia regionális szerepét.
Fico a tárgyalások után hangsúlyozta, hogy a közlekedési infrastruktúra és a hadiipar terén is megnyíltak az együttműködés lehetőségei a két ország között. „Az Egyesült Arab Emírségek elnöke nyitott a szlovák fegyvergyártás iránt, és kész ellátogatni Pozsonyba” – mondta a kormányfő, aki szerint
az arab befektetők komoly technológiai és tőkeháttérrel rendelkeznek, ami lendületet adhat az ipari modernizációnak.
A szlovák miniszterelnök és az Emírségek elnöke – Mohamed bin Zájed Ál Nahján – regionális és globális kérdésekről is egyeztetett, többek között az ukrajnai háborúról és a diplomácia szerepéről. Fico szerint a felek egyetértettek abban, hogy a háborúnak nincs katonai megoldása, és a párbeszédet kell erősíteni a nemzetközi kapcsolatokban.
Fico új gazdasági irányt nyitott
A pozsonyi kormány korábban is próbált külföldi befektetőket bevonni a dunai kikötő fejlesztésébe, de a magas költségek miatt eddig nem született áttörés. A mostani megállapodás elsősorban pénzügyi kényszerből és geopolitikai pragmatizmusból született: Szlovákia önállóan nem tudná finanszírozni a beruházást, viszont a közel-keleti tőke lehetőséget adhat a megvalósításra.
A projekt ugyanakkor transzparenciát és részletes feltételeket még nem tartalmaz – a konkrét kivitelező cégeket és a tulajdonosi arányokat később jelentik be. Az viszont már most látszik, hogy
Fico új gazdasági irányt nyitott: az arab partnerségek nemcsak infrastrukturális fejlesztéseket, hanem a szlovák hadiipar nemzetközi integrációját is előmozdíthatják.
Az új kikötő és a hozzá kapcsolódó városfejlesztés Szlovákia eddigi legnagyobb civil–infrastrukturális beruházása lehet, miközben Fico kormánya új külföldi partnerek felé nyit a gazdasági stabilitás és a technológiai fejlődés érdekében. Ha a tervek megvalósulnak, a Duna mentén egy új gazdasági zóna jöhet létre, mely összekapcsolja a közép-európai logisztikai hálózatokat – és Pozsonyt a térség egyik legfontosabb folyami csomópontjává teheti.