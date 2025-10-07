Oroszország segítségére siet az első ország: üzemanyaggal árasztja el, Putyin fellélegezhet – hiába lőtték szét az ukránok a finomítóikat

Az orosz üzemanyagpiacon az elmúlt hetekben egyre súlyosabb hiány alakult ki, miután ukrán drónok több nagy finomítót is eltaláltak. A helyzetre válaszul Fehéroroszország jelentősen, négyszeresére növelte a vasúti benzinexportját Oroszország felé.
A Reuters értesülései alapján a fehérorosz finomítókból – elsősorban a naftani és a mozyri üzemből – 49 ezer tonna, azaz napi mintegy 14 500 hordó benzin érkezett Oroszországba. Emellett 33 ezer tonna dízelolajat is szállítottak szeptemberben.
A lépés nem véletlen: több orosz régióban az elmúlt hetekben korlátozták a benzinkutak ellátását, sőt egyes helyeken átmenetileg befagyasztották az árakat is. Moszkva közben saját benzin- és dízelexportját is visszafogta, hogy a belföldi piacot stabilizálni tudja.
A kimenő fehérorosz üzemanyag-forgalom ugyanakkor – amely az orosz kikötőkön keresztül halad külföldre – csak enyhén, mintegy 1 százalékkal nőtt szeptemberben, 140 ezer tonnára. Az év első kilenc hónapjában viszont ezek a tranzitszállítások közel 40 százalékkal estek vissza az előző évhez képest, főként a fehérorosz finomítók csökkent kapacitáskihasználtsága miatt.
A két ország energetikai együttműködése 2021-ben vált szorosabbá, amikor Minszk elkezdte az orosz kikötőkön keresztül exportálni kőolajtermékeit.
Most ez a kapcsolat új értelmet nyert: a háborús nyomás alatt álló orosz gazdaság számára a fehérorosz import már nem kiegészítés, hanem létfontosságú tartalékforrás.
A fehérorosz benzin az orosz gazdaság egyik védőhálója lett – rövid távon enyhíti a hiányt és az árnyomást, de hosszabb távon Moszkva Minszktől függhet az energiabiztonságában. Az ukrán támadások rámutattak az orosz energia-infrastruktúra sebezhetőségére, miközben a Kreml a háború árát most már nemcsak a fronton, hanem a benzinkutaknál is kénytelen megfizetni.
Az orosz légvédelem ugyan több tucat célpontot megsemmisített, de a halálos áldozatokat és a komoly károkat így sem sikerült elkerülni. Szerdára virradóra nagyszabású ukrán dróntámadás érte Oroszország több régióját, köztük Volgográdot és Novorosszijszk kikötővárosát.
