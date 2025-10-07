Deviza
EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF337.27 +1.55% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.48 +1.14% PLN/HUF92.41 +1.07% RON/HUF77.09 +0.93% CZK/HUF16.12 +0.79% EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF337.27 +1.55% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.48 +1.14% PLN/HUF92.41 +1.07% RON/HUF77.09 +0.93% CZK/HUF16.12 +0.79%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01% BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
dróntámadás
energiaválság
orosz kőolajimport
Fehéroroszország
Oroszország
ukrajnai háború
üzemanyaghiány

Oroszország segítségére siet az első ország: üzemanyaggal árasztja el, Putyin fellélegezhet – hiába lőtték szét az ukránok a finomítóikat

Moszkva kénytelen volt ársapkát és exportkorlátozást is bevezetni, Minszk szállítmányai pedig most kulcsszerepet kaptak az ellátás fenntartásában. Szeptemberben négyszeresére ugrott a Fehéroroszországból Oroszországba vasúton importált benzin mennyisége, miközben Moszkva az ukrán dróntámadások okozta üzemanyaghiánnyal küzd.
VG
2025.10.07., 20:51

Az orosz üzemanyagpiacon az elmúlt hetekben egyre súlyosabb hiány alakult ki, miután ukrán drónok több nagy finomítót is eltaláltak. A helyzetre válaszul Fehéroroszország jelentősen, négyszeresére növelte a vasúti benzinexportját Oroszország felé.

fehéroroszoszág
Szeptemberben négyszeresére ugrott a Fehéroroszországból Oroszországba vasúton szállított benzin mennyisége, miközben Moszkva az ukrán dróntámadások okozta üzemanyaghiánnyal küzd / Fotó: AFP

A Reuters értesülései alapján a fehérorosz finomítókból – elsősorban a naftani és a mozyri üzemből – 49 ezer tonna, azaz napi mintegy 14 500 hordó benzin érkezett Oroszországba. Emellett 33 ezer tonna dízelolajat is szállítottak szeptemberben.

A lépés nem véletlen: több orosz régióban az elmúlt hetekben korlátozták a benzinkutak ellátását, sőt egyes helyeken átmenetileg befagyasztották az árakat is. Moszkva közben saját benzin- és dízelexportját is visszafogta, hogy a belföldi piacot stabilizálni tudja.

A fehérorosz export kárára mentik meg Moszkvát

A kimenő fehérorosz üzemanyag-forgalom ugyanakkor – amely az orosz kikötőkön keresztül halad külföldre – csak enyhén, mintegy 1 százalékkal nőtt szeptemberben, 140 ezer tonnára. Az év első kilenc hónapjában viszont ezek a tranzitszállítások közel 40 százalékkal estek vissza az előző évhez képest, főként a fehérorosz finomítók csökkent kapacitáskihasználtsága miatt.

A két ország energetikai együttműködése 2021-ben vált szorosabbá, amikor Minszk elkezdte az orosz kikötőkön keresztül exportálni kőolajtermékeit. 

Most ez a kapcsolat új értelmet nyert: a háborús nyomás alatt álló orosz gazdaság számára a fehérorosz import már nem kiegészítés, hanem létfontosságú tartalékforrás.

A fehérorosz benzin az orosz gazdaság egyik védőhálója lett – rövid távon enyhíti a hiányt és az árnyomást, de hosszabb távon Moszkva Minszktől függhet az energiabiztonságában. Az ukrán támadások rámutattak az orosz energia-infrastruktúra sebezhetőségére, miközben a Kreml a háború árát most már nemcsak a fronton, hanem a benzinkutaknál is kénytelen megfizetni.

Nincs biztonságban az orosz energiaellátás: óriási ukrán drónflotta hatolt be az ország szívébe

Az orosz légvédelem ugyan több tucat célpontot megsemmisített, de a halálos áldozatokat és a komoly károkat így sem sikerült elkerülni. Szerdára virradóra nagyszabású ukrán dróntámadás érte Oroszország több régióját, köztük Volgográdot és Novorosszijszk kikötővárosát.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12120 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Rheinmetall

Rába-felvásárlás: a 4iG már külföldön intézkedik – okafogyottá vált a GVH engedélye

A kormány nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette a tranzakciót, ami mentesíti a céget a magyar versenyhatósági engedélyezés alól.
6 perc
McCormick

Trump elsózta a McCormick levesét, a fűszergyártó semlegesítené a csípős hatást

Trump belecsapott a lecsóba, és ennek nem örülnek.
2 perc
energiaválság

Oroszország segítségére siet az első ország: üzemanyaggal árasztja el, Putyin fellélegezhet – hiába lőtték szét az ukránok a finomítóikat

Az orosz kormány kénytelen volt ársapkát és exportkorlátozást is bevezetni, a fehérorosz finomítók pedig most kulcsszerepet kaptak az ellátás fenntartásában.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu