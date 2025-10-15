Hivatalos: kiválasztották a tervet, új felhőkarcoló épül a Duna partján Magyarország közvetlen szomszédjában - fotókon, hogyan fog kinézni

A belgrádi projekt az Alta Bank székháza lesz, de lakóegységek, bérirodák, valamint kiskereskedelmi és étkezőhelyiségek is helyet kapnak benne – írja az Archdaily.

Felhőkarcoló épül Belgrádban / Fotó: Oleg Totskyi / Shutterstock (képünk illusztráció)

Az Új Belgrád 32. tömbjében, a Száva és a Duna találkozásánál lévő Usce parktól gyalogosan is elérhető távolságban található 35 emeletes torony a város bővülő üzleti negyedében helyezkedik el.

A projekt tömegközlekedési kapcsolatokkal, többek között busszal, villamossal és a városi vasúthálózattal közvetlenül kapcsolódik majd Belgrád többi részéhez,

a tervezett Merkator metróállomás pedig a telek mellett található. Egy üzletekkel és kávézókkal szegélyezett gyalogosövezetet is építenek.

Az Alta Toweren teraszok és kertek is lesznek, amik bőven engednek természetes fényt az épületbe. A javaslat szerint az alsó és a pódiumszinten az Alta Bank központja kap helyet, míg a torony felső emeletein a Duna-völgyre és Belgrád óvárosára néző lakóegységek lesznek. A pódiumon bérelhető irodákat építenek, a panorámás vezetői irodák pedig a torony tetején lesznek, kültéri teraszokkal felszerelve.

Zöldépület

Belgrád enyhe kontinentális éghajlatát is figyelembe vették. Mind a toronyban, mind a pódiumon gondoskodtak a természetes szellőzésről, a homlokzaton lévő függőleges lamellák mérséklik a nap fűtő hatását. A cég állítása szerint a legtöbb építőanyagot Szerbiában gyártották, a környezeti és gazdasági teljesítmény optimalizálása érdekében.