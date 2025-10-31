Deviza
EUR/HUF388.2 -0.08% USD/HUF335.57 -0.03% GBP/HUF441.31 -0.09% CHF/HUF418.41 -0.08% PLN/HUF91.47 -0.1% RON/HUF76.37 -0.04% CZK/HUF15.95 -0.1% EUR/HUF388.2 -0.08% USD/HUF335.57 -0.03% GBP/HUF441.31 -0.09% CHF/HUF418.41 -0.08% PLN/HUF91.47 -0.1% RON/HUF76.37 -0.04% CZK/HUF15.95 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fenyegetés
Ukrajna
Brüsszel

Brüsszel nem tűri tovább a magyarok, a szlovákok és a lengyelek ellenállását Ukrajnával szemben: kitették az asztalra a legdurvább fegyvert - készek elsütni, ha nem állnak be a sorba

A Bizottság nem zárja ki, hogy bíróság elé állítja az országokat az ukrán import tilalma miatt, éppen akkor, amikor hatályba lép az EU és Kijev közötti frissített megállapodás.
Andor Attila
2025.10.31, 06:31

Az Európai Bizottság nem zárta ki a jogi lépések megtételét három országgal szemben, amelyek fenntartják az ukrán árukra vonatkozó egyoldalú importtilalmaikat – írja a Politico.

Belgium celebrates '194th National Day' with royal ceremony in Brussels, Brüsszel, Belgium, vízum
Fenyegetés: akár bíróság elé is kerülhetnek a tagorszgok, ha korlátozzák a kereskedelmet Ukrajnával /  Fotó: Anadolu via Reuters 

A tilalmak, amelyek az ukrán gabonára és más mezőgazdasági termékekre vonatkoznak, sértik az EU egységes piaci szabályait, amelyek szerint egy adott tagország nem akadályozhatja a kereskedelmet.


A brüsszeli lap hozzáteszi, politikailag feszültté vált az EU és Ukrajna közötti kereskedelmi kapcsolat, a döntéssel gyakorlatilag Brüsszel Kijevet részesíti előnyben az EU-tagországokkal szemben a kereskedelmi paktum érvényesítésében.

Nem látunk indokot ezen nemzeti intézkedések fenntartására 

– mondta Olof Gill, a Bizottság szóvivőhelyettese csütörtökön, egy nappal azután, hogy hatályba lépett az új európai uniós kereskedelmi megállapodás, amelynek célja az ukrán importáradat negatív hatásaival kapcsolatos uniós tagállamok aggályainak kezelése.

Gill hangsúlyozta, hogy a bizottság „fokozni fogja a kapcsolatot” a hajthatatlan tagországokkal, és 

még a kötelezettségszegési eljárás megindítását sem zárta ki.

Minden bizonytalan

Ugyanakkor még Brüsszelben is úgy látják, a kezük  meg van kötve. Tisztviselők szerint Lengyelország bíróság elé állítása rontaná a kapcsolatot Tusk Európa-párti kormányávl, míg Szlováki és Magyarország büntetőpadra küldése kettős mércének tűnne.

A lengyel mezőgazdasági minisztérium a hét elején azt nyilatkozta a POLITICO-nak, hogy a kormány korlátozásai „nem oldódnak fel automatikusan” az új EU-megállapodás értelmében, és továbbra is érvényben maradnak. Hasonlóképpen, Budapest fenntartja nemzeti szintű védelmét – mondta Nagy István mezőgazdasági miniszter, azzal vádolva Brüsszelt, hogy „az ukrán érdekeket helyezi előtérbe”.

Szlovák kollégája, Richard Takáč az új megállapodás biztosítékait „nem elég erősnek” nevezte a helyi termelők védelméhez, és azt sugallta, hogy Pozsony is követni fogja a példát.

A frissített megállapodás felváltja az Oroszország 2022-es inváziója után bevezetett ideiglenes kereskedelmi liberalizációt, stabilabb keretet biztosítva az ukrán export számára, miközben az európai gazdákat is támogatja – brüsszeli értelmezés szerint.

Magyarország nem adja be a derekát 


Nagy István agrárminiszter szerint Brüsszel továbbra is az ukrán érdekeket helyezi előtérbe az uniós gazdák helyett, ezért Magyarország fenntartja az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékekre vonatkozó importtilalmat. A tárcavezető szerint a brüsszeli döntések az európai mezőgazdaságot és az élelmezésbiztonságot is veszélyeztetik.
Nagy István közölte, hogy az ilyenkor megszokott halászatikvóta-tárgyalások mellett a 2027 utáni közös agrárpolitika (KAP) környezeti feltételei, az agrárpiaci helyzet vagy a frissen bemutatott generációs megújulási stratégia is napirenden lesz.

Az agrárpiaci helyzet kapcsán jelezte a tárcavezető, hogy „nem csökken a háborús pszichózis”:

a dán elnökség az uniós agrárpiacok helyzete és az európai gazdák aktuális problémái helyett arra kér javaslatokat a tagállamoktól, hogy hogyan lehetne Ukrajnát támogatni az európai uniós termelési sztenderdeknek történő megfelelésben. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu