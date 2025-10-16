Változás vagy vétó: Fico máris bekeményített és elképesztő feltételt szabott az EU-csúcsra, ahol Magyarországot is képviseli
A magyar miniszterelnöktől hallhattak hasonlót, és még úgy is erős, amit a szlovák kormányfő Robert Fico egy hét múlva az európai uniós állam- és kormányfőktől kér majd. Ennek külön jelentőséget hazánk számára már csak azért is ad, hogy Orbán Viktor kormányfő felvetette: mivel a hazai október 23-ai ünnepségek miatt ő késve érkezik az EU-csúcsra, addig Fico képviselheti a magyar álláspontot is. Ez nem meglepő, hiszen a napirenden szereplő ügyekben – a fókuszban már megint Ukrajna lesz – a két ország hasonló álláspontot szokott hangoztatni. Ezúttal még egy tagállam melléjük állhat.
A csúcs napirendjén a következő témák szerepelnek:
- elsőnek (ki lepődne meg?) Ukrajna,
- Közel-Kelet,
- az európai védelem és biztonság,
- a versenyképesség és az ikerátmenet,
- lakhatás,
- migráció.
A versenyképesség – és olyan egyes országok számára égető problémák, mint a lakásválság és a bevándorlás okozta feszültségek – immár rendszeresen Ukrajna és újabban a fegyverkezés mögé szorulnak a Brüsszel koordinálta kulcseseményeken, fokozóottan Ursula von der Leyen tavaly nyáron kezdődött második európai bizottsági elnöki ciklusa idején.
A csúcson kellene döntést hozni a már majdnem egy hónapja előkészített Oroszország elleni szankciós csomagról, amely sorrendben a tizenkilencedik lenne. Ez az orosz cseppfolyósított földgázt (LNG), olajinfrastruktúrát, az energiaszállító "árnyékflottát", kriptovaluta platformokat célozná és korlátozná az orosz diplomaták mozgását az EU-ban.
A technikai és jogi részleteket hetekig egyeztették, majd szerdán az EU-nagykövetek megbeszélésén – ahol Brüsszel reményei szerint az EU-csúcs döntése előtti végső pecsét került volna a csomagra –, Szlovákia azt mondta, hogy:
nem.
Változás vagy vétó: Fico nem kertelt – Ukrajna nem fontosabb, mint az autóipari válság és a magas energiaárak
A vétó tényét Robert Fico miniszterelnök egy telefonhívásban is világossá tette a Euronews jelentése szerint, az Európai Tanács elnökével, António Costával feltételeit is közölve – amelyek nyomán az Európai Bizottság irodáiban bizonnyal nem pukkannak pezsgősdugók.
Fico elképedését fejezte ki, amiért a jövő heti csúcs, mint az uniós dzsemborik jó része most már, Ukrajnára koncentrál.
Nem érdekelnek az Oroszországgal szembeni új szankciócsomagok mindaddig, amíg a csúcstalálkozó következtetéseiben nem látom a politikai utasításokat az Európai Bizottság számára arra vonatkozóan, hogyan kell kezelni az autóipari válságot és a magas energiaárakat, amelyek teljesen versenyképtelenné teszik az európai gazdaságot
– idézi mondta Ficót a hírportál.
Nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy ilyen súlyos kérdéseket általános frázisokkal ‘intézzenek el’ a következtetésekben, miközben a részletes döntések és állásfoglalások Ukrajnának nyújtott segítségre irányulnak
– tette hozzá.
Ezekről az ügyekről egyébként esik szó a csúcs előzetes záródokumentumában a Euronews értesülései szerint, olyan kifejezésekkel, mint hogy a mags energiaárak ügyét "kezelni kell", vagy az európai "hagyományos iparágak", mint az autóipar "különleges figyelmet" érdemel. A szlovákok ehhez képest mindkét ügyben konkrét javaslatokkal állnak elő – ígérte Fico.
Szimpátiát biztosan kelt, legalábbis részlegesen, és egy másik EU-tagországot a szankciók is bőszítik
A portál emlékeztet rá ugyanakkor, hogy különböző ügyeket összekapcsolni korábban is Fico technikája volt a korábbi szankciós fordulók megtárgyalásakor, és hajlandó volt visszavonulni cserébe engedményekért az orosz energia kivezetésében, amelyre Szlovákia Magyarországhoz rá van utalva.
Kiemelik azt is, hogy Fico korábbi panaszai az új belső égésú motorú járművek értékesítésének lezárására a brüsszeli stratégiában szabott 2035-ös határidő miatt szimpátiára talál a legnagyobb európai gazdaságban, az autógyártó-óriás Németországban is.„Egy ilyen szigorú határidő, 2035, nem fog magvalósulni, amíg bármi közöm van hozzá – és mindent meg fogok tenni ennek érdekében” íidézik, amit Friedrich Merz német kancellár a válságban fuldokló autóipar képviselőinek mondott.
Az orosz szankciók ellenzésének tekintetében esetleg Fico mellé állhat a jelentés szerint Ausztria is, akiknek már a korábbi szankciókkal is baja akadt: azt kérte, szabadítsák fel a feketelistára került orosz cég, a Rasperia Trading befagyasztott részvényeit – ez segíthetne kártalanítani az osztrák bankóriás Raiffeisent, amely nem vonult ki a háború kitörése után Oroszországból és az év elején 2,1 milliárd eurós pert veszített egy moszkvai bíróságon.
Konkrétan ez az ügy újra felvetődik-e a csúcson, kérdéses, és az osztrák külügyminisztérium közleményében azt írta, „Ausztria továbbra is támogatja Ukrajnát és az Oroszország elleni szankciós rendszert” hozzátették azonban:
Ausztria természetesen elkötelezett az osztrák vállalatok érdekeinek védelme mellett. Emellett biztosítani akarjuk, hogy az Európa által Oroszország meggyengítésére bevezetett szankciók ne juttassák kétszeresen előnyhöz az agresszort.
Egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy az ukrajnai helyzet folyamatos napirenden tartásával az EU-ban elfedjük a legalapvetőbb kihívásaink és problémáink kezelésére való képtelenségünket – írta az X-en a szlovák miniszterelnök. Szlovákia és Ausztria sem támogatja az új büntetőintézkedéseket – írta a lap.