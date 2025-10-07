Ez is eljött: figyelmeztette a németeket a kancellár – csökkenni fog a nettó fizetésük

Friedrich Merz (CDU) figyelmeztette a lakosságot: a következő hónapokban csökkenni fognak a nettó bérek. Az ok a nyugdíj-, egészségügyi és ápolási biztosítási járulékok újabb emelése, amely a munkáltatókat is súlyosan érinti, hiszen a járulékokat továbbra is fele-fele arányban kell fizetniük dolgozóikkal – írja a Magyar Nemzet.

Mennyi, az annyi? Németországban csökkenhetnek a fizetések / Fotó: superbeststock / shutterstock

Szakértők szerint ezzel Németország egyre kevésbé számít vonzó gazdasági környezetnek.

Az ARD műsorában Merz úgy fogalmazott:

Népességünknek a jövőben többet kell majd a rendelkezésre álló jövedelméből nyugdíjra, öregségi ellátásra, egészségügyi ellátásra és ápolásra fordítania.

A kancellár ezzel gyakorlatilag elismerte, hogy a korábban ígért „reformok őszéből” nem lesz semmi.

Merz korábban azt ígérte, hogy ősszel a szociális rendszerek stabilizálására és a lakossági terhek csökkentésére fókuszál. Ehelyett most a járulékok növelése vált elkerülhetetlenné.

Jens Spahn, a CDU/CSU frakcióvezetője már szeptember végén lefújta a „reformok őszét”, mondván, a kifejezés „hamis elvárásokat” keltene a választókban.

A szociális kiadások folyamatosan nőnek: az év első felében a betegbiztosítási költségek 7,8 százalékkal emelkedtek, miközben a járulékbevételek mindössze 5,5 százalékkal emelkedtek - a hiány pótlására ismét járulékemelésre lesz szükség.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a biztosítóknak több millió migráns ellátását is finanszírozniuk kell, akik még nem járultak hozzá a rendszer fenntartásához.

Egyelőre késik az „aktív nyugdíj” koncepciója is

A kancellár által beígért „aktív nyugdíj” koncepciója, amely adómentes kereseti lehetőséget biztosítana a dolgozni vágyó nyugdíjasoknak, szintén késik. A tervek szerint a nyugdíjasok akár havi 2000 eurót (770 ezer forintot) is adómentesen kereshetnének, ezzel enyhítve a munkaerőhiányt. A Jungefreiheit információi szerint a holnapra tervezett kabinetdöntést azonban elhalasztották.

A késlekedés oka, hogy Lars Klingbeil pénzügyminiszter, az SPD vezetője jogi aggályokat fogalmazott meg: szerinte a teljes adómentesség ellentétes lenne a jelenlegi adószabályokkal.