Deviza
EUR/HUF392 +0.82% USD/HUF336.13 +1.21% GBP/HUF450.45 +0.59% CHF/HUF420.88 +0.76% PLN/HUF92.17 +0.8% RON/HUF77.01 +0.82% CZK/HUF16.12 +0.79% EUR/HUF392 +0.82% USD/HUF336.13 +1.21% GBP/HUF450.45 +0.59% CHF/HUF420.88 +0.76% PLN/HUF92.17 +0.8% RON/HUF77.01 +0.82% CZK/HUF16.12 +0.79%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,874.57 +0.95% MTELEKOM1,816 -0.22% MOL2,778 +0.86% OTP29,480 +1.8% RICHTER10,110 -0.1% OPUS545 -0.18% ANY7,300 +0.55% AUTOWALLIS157 -0.64% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,472.8 +0.37% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,192.55 +0.28% BUX100,874.57 +0.95% MTELEKOM1,816 -0.22% MOL2,778 +0.86% OTP29,480 +1.8% RICHTER10,110 -0.1% OPUS545 -0.18% ANY7,300 +0.55% AUTOWALLIS157 -0.64% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,472.8 +0.37% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,192.55 +0.28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fizetéscsökkentés
Németország
Merz

Ez is eljött: figyelmeztette a németeket a kancellár – csökkenni fog a nettó fizetésük

Sokkoló fordulat jött Németországban: már a kancellár is csökkenő fizetésekről beszél.
Andor Attila
2025.10.07, 09:44

Friedrich Merz (CDU) figyelmeztette a lakosságot: a következő hónapokban csökkenni fognak a nettó bérek. Az ok a nyugdíj-, egészségügyi és ápolási biztosítási járulékok újabb emelése, amely a munkáltatókat is súlyosan érinti, hiszen a járulékokat továbbra is fele-fele arányban kell fizetniük dolgozóikkal – írja a Magyar Nemzet.  

fizetés
Mennyi, az annyi? Németországban csökkenhetnek a fizetések / Fotó: superbeststock / shutterstock

Szakértők szerint ezzel Németország egyre kevésbé számít vonzó gazdasági környezetnek.

Az ARD műsorában Merz úgy fogalmazott: 

Népességünknek a jövőben többet kell majd a rendelkezésre álló jövedelméből nyugdíjra, öregségi ellátásra, egészségügyi ellátásra és ápolásra fordítania. 

A kancellár ezzel gyakorlatilag elismerte, hogy a korábban ígért „reformok őszéből” nem lesz semmi.

Merz korábban azt ígérte, hogy ősszel a szociális rendszerek stabilizálására és a lakossági terhek csökkentésére fókuszál. Ehelyett most a járulékok növelése vált elkerülhetetlenné. 

Jens Spahn, a CDU/CSU frakcióvezetője már szeptember végén lefújta a „reformok őszét”, mondván, a kifejezés „hamis elvárásokat” keltene a választókban.

A szociális kiadások folyamatosan nőnek: az év első felében a betegbiztosítási költségek 7,8 százalékkal emelkedtek, miközben a járulékbevételek mindössze 5,5 százalékkal emelkedtek - a hiány pótlására ismét járulékemelésre lesz szükség.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a biztosítóknak több millió migráns ellátását is finanszírozniuk kell, akik még nem járultak hozzá a rendszer fenntartásához.

Egyelőre késik az „aktív nyugdíj” koncepciója is

A kancellár által beígért „aktív nyugdíj” koncepciója, amely adómentes kereseti lehetőséget biztosítana a dolgozni vágyó nyugdíjasoknak, szintén késik. A tervek szerint a nyugdíjasok akár havi 2000 eurót (770 ezer forintot) is adómentesen kereshetnének, ezzel enyhítve a munkaerőhiányt. A Jungefreiheit információi szerint a holnapra tervezett kabinetdöntést azonban elhalasztották.

A késlekedés oka, hogy Lars Klingbeil pénzügyminiszter, az SPD vezetője jogi aggályokat fogalmazott meg: szerinte a teljes adómentesség ellentétes lenne a jelenlegi adószabályokkal.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu