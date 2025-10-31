Százezres nagyságrendben hív vissza autókat az egyik legnagyobb autógyártó

A Ford 227 006 járművet hív vissza az Egyesült Államokban a szélvédő üvegében lévő légbuborékoktól kezdve a meglazult üléskeretekig terjedő problémák miatt – hivatkozik a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) csütörtöki bejelentésére az Origo.

Nagy visszahívást jelentett be a Ford / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezeket a típusokat hívja vissza a Ford

A visszahívások 163 256 Bronco SUV-ra vonatkoznak az első ülések esetlegesen meglazult csavarjai miatt, valamint 56 841 Lincoln és Explorer járműre a szélvédőkön látható légbuborékok miatt – írja a Reuters.

Az intézkedés kiterjed 6909 Econoline furgonra is, a működésképtelen jégtelenítő és páramentesítő rendszerek miatt.

A kereskedők ingyenesen kicserélik a visszahívásokért felelős hibás alkatrészeket.

A Ford szerdán 175 000 járművet hívott vissza a napfénytető szélterelőinek leválása miatt. A visszahívás a Ford Expedition és Lincoln Navigator terepjárókra, valamint az F-szériás pick-upokra vonatkozott.

Ahogy beszámoltunk róla, a napokban egy másik amerikai autógyártó, a Chrysler is visszahívást jelentett be, ami 291 664 járművére vonatkozik, a hűtőventilátor elektromos hibája miatt. További részleteket ide kattintva olvashat.