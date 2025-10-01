Csípős széllel dacol és rekordot dönt a forint – itt az oka: trükkös dolog az európai infláció

Ha egy deviza magasabb kamatot kínál, mint egy másik, az vonzóbbá teszi – leegyszerűsítve ez az összefüggés segíti a feltörekvő gazdaságok devizáit, mikor a fejlettek kamatot vagdosnak. Szerdán olyan inflációs adatok jöttek ki az euróövezetből, amelyek csökkentik az esélyét, hogy az Európai Központi Bank (EKB) a közeljövőben kamatot csökkent, és ennek elméletileg gyengítenie, vagy visszafogni kellene a magyar devizárt – a forint árfolyama ezzel szemben újabb 16-havi csúcsra erősödött az euró ellenében, a 388,2-es vonalig. Mégis mi történik?

A forint árfolyama erősen függ az EKB politikájától, Lagarde elnökasszony az irány sem tudja megjósolni – de a forintnak ez már pont elég Fotó: AFP

Az euróövezeti infláció az EKB célja fölé ugrott, a piaci reakció elsőre logikátlannak tűnik

A friss tények:

Az euróövezet éves inflációja augusztusban még megegyezett az EKB 2 százalékos céljával, de a friss szeptemberi számok emelkedést mutattak, 2,2 százalékra: az egy évvel ezelőtti viszonylag alacsony szinthez képest drágult az energia, és feljebb pörgött a szolgáltatások inflációja.

De a változékony energia- és élelmiszerárakat kiszűrő un. maginfláció is emelkedett, még magasabbra, 2,3 százalékra.

A számok ugyan megegyeznek az elemzői várakozásokkal, de alátámasztják azt a várakozást, hogy az EKB mostanában nem folytatja egy évig tartó, a nyáron a fő kamatokban 2 százalék környékén megállított kamatvágási folyamatát – értékelt a Bloomberg.

Közép-Európában, amint ez alapból így szokott lenni, magasabb az infláció, mint az euróövezet nyugati fertályában, és így a saját devizájukat megőrző országok kamatai is. Ezeknek a devizáknak elvileg gyengülniük kellene az euró ellen, illetve az eurónak erősödnie a dollárral szemben, ha úgy változik a kilátás Európában, hogy a korábbinál magasabb kamatszint várható. Mindkettő fordítva történt.

Ez azért is eltér a szokott összefüggésektől, mert az euró gyengülése a dollárral szemben – a keddi 1,177 körüli csúcsról délre 1,728-ra – általában ugyanilyen hatással van a forintra, a zlotyra és a cseh koronára is árfolyamaikban. Most azonban mind pont hogy erősödtek.

A forint árfolyama: a piac előretekint, ezért az erősödés

Az árfolyammozgásokat rövid távon alapvetően két dolog térítette el.