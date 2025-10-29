Hamarosan elkészül a gyár, ami mindent megváltoztat: a munkát már nem emberek, hanem robotok végzik majd a Foxconn és az Nvidia közös üzemében

A Foxconn hamarosan humanoid robotokat is munkába állít a cég houstoni gyárában, mely az Nvidia számára készít mesterségesintelligencia-szervereket – közölte kedden a tajvani vállalat.

A Foxconn ügyfelei között az Apple és az Nvidia is ott van / Fotó: Zuma Press Wire / Reuters

Az Nvidia washingtoni fejlesztői konferenciáján közzétett videó szerint ez lehet az egyik legelső gyár, amely az Nvidia Isaac GRoot N modelljét használó humanoid robotokat alkalmazza a termelési folyamatban, miután a két cég célja, hogy világelső legyen az MI-alapú okosgyárak fejlesztésének területén.

Nem tud elég MI-szervert gyártani a Foxconn

A világ legnagyobb elektronikai gyártója azt is közölte, hogy fokozza a mesterségesintelligencia-szerverek termelését texasi, wisconsini és kaliforniai üzemeiben, hogy lépést tudjon tartani az egyre növekvő kereslettel – jelenti a Reuters.

A Foxconn elnöke, Jung Liu szerint a cég a világ legfejlettebb mesterségesintelligencia-adatközpont megoldásait kínálja az Egyesült Államokban, ami segíti, hogy a cég ügyfelei az élen maradjanak az MI-versenyben. Az iPhone-ok bérgyártójaként elhíresült tajvani cég így ma már ügyfelei közé sorolhatja az Nvidiát is, de

a cég tervei között szerepel az elektromos autók gyártása is, kihasználva az évtizedek alatt felhalmozott gyártási tapasztalatokat.

A humanoid robotok munkára fogásáról júniusban röppentek fel az első hírek, melyek szerint a houstoni gyárban novemberben kezdhetik meg a munkát a gépek. A friss bejelentés arra utal, hogy a Foxconn és az Nvidia képes volt tartani a menetrendet, így a mesterségesintelligencia-szervereket stílszerűen már robotok gyártják majd.