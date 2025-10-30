Meglepetést okozott a francia gazdaság, de ezúttal kellemeset
A politikai káosz egyelőre nincs hatással a francia gazdaság alakulására, amely meglepetésre a leggyorsabb ütemben növekszik 2023 óta: a csütörtökön nyilvánosságra hozott adatok szerint a GDP a harmadik negyedévben a jelzettnél több mint kétszer nagyobb mértékben, 0,5 százalékkal bővült az előző három hónaphoz képest, elsősorban az exportnak és a belső fogyasztásnak köszönhetően.
Az eurózóna második legnagyobb gazdasága az idén folyamatosan egyre jobb eredményeket produkál, a GDP az első negyedévben 0,1, a másodikban 0,3 százalékkal bővült. Mindez annak ellenére, hogy az új kormányfő, Sébastien Lecornu még mindig küszködik a jövő évi költségvetés tető alá hozásával.
Az első akadályt vette, túlélte a bizalmatlansági szavazásokat, de még el kell érnie a büdzsé elfogadását, amelyben nem csupán a bevételeket kellene növelni, hanem a kiadásokat is lényegesen megvágni a deficit csökkentése érdekében.
A túlélése érdekében Lecornu elfogadta a nyugdíjreform felfüggesztését, ami
- jövőre 400 millió,
- 2027-ben pedig 1,8 milliárd
euróba kerül majd.
Jobban teljesít a vártnál a francia gazdaság
A politikai kockázatok aláássák az üzleti, a háztartási és a befektetői bizalmat,
a hitelminősítők sorra rontották az ország adósságbesorolását
– legutóbb a hónap közepén az S&P Global Ratings.
A magánszektor aktivitása a Bloomberg tudósítása szerint októberben 14. hónapja csökkent, és a kötvénypiaci eladások emelik Franciaország hitelfelvételi költségeit az európai országokhoz képest.
Az államadósság folyamatosan nő, a második negyedévben elérte a GDP 115,6 százalékát. Az adósságkezeléséért felelős ügynökség, az Agence France Trésor előrejelzése szerint az ország 2026-ban rekordösszegű, 310 milliárd eurós hitelt kíván felvenni a piacokról a költségvetési hiány finanszírozására és a lejáró adósság refinanszírozására.
Több a beruházás, segít az export
A statisztikai hivatal, az INSEE csütörtöki jelentése azonban azt mutatta, hogy a harmadik negyedévben
az üzleti beruházások 0,9 százalékkal nőttek, ami több mint két éve a legerőteljesebb.
A Reuters tudósítása szerint az export 2,2 százalékkal nőtt, az import viszont 0,4 százalékkal csökkent, vagyis a külkereskedelem 0,9 százalékponttal javította az eredményt.
Ez ellensúlyozta azt, hogy a fogyasztói kiadások csak 0,1 százalékkal emelkedtek, ami megegyezik az előző három hónap ütemével.
Egy másik jelentés ennél jobb képet mutat, aszerint a fogyasztói kiadások 0,3 százalékkal nőttek a szeptemberben az előző hónaphoz képest. A statisztikai hivatal is felfelé, 0,1 ponttal 0,2 százalékra módosította az augusztusi adatot.