Ára lesz a kormányfő kimentésének, de az adósság csak dagad Európa második legnagyobb gazdaságában

A francia szocialisták megmentették Sébastien Lecornu kormányfőt a biztos bukástól azzal, hogy nem voksolnak ellene a csütörtökre tervezett bizalmi szavazáson, a gazdagok azonban nem kerültek ki a párt célkeresztjéből. Olivier Faure, a párt főtitkára szerdán megerősítette, hogy a költségvetési bevételek növelése céljából megpróbálják elfogadtatni a vagyonadót a kabinettel és a törvényhozással. A jövő évi francia költségvetés tervezete még kidolgozás alatt van, sok mindent nem lehet tudni a tervekről.

Megúszta a bukást a kormány, tárgyalhatja a francia költségvetés tervezetét a törvényhozás / Fotó: AFP

Az azonban biztos, hogy az új kormánynak nem csupán a bevételeket kellene növelnie, hanem a kiadásokat is lényegesen meg kellene vágnia a deficit csökkentése érdekében. Erre figyelmeztetett a Bloomberg TV-nek adott interjúban Francois Villeroy de Galhau is. „A megoldás nagy része a kiadási oldalon keresendő. Egy része az adóoldalon is megtalálható lehet” – mondta a francia jegybank elnöke.

A francia költségvetés tervezete nem tartalmazza a Zucman-adót

Bár azzal nagyrészt mindenki egyetért, hogy szükség van a költségvetés helyrepofozására, egyelőre nem sikerült politikai konszenzust kialakítani azzal kapcsolatban, miképpen valósítsák meg a célt.

A második esélyt kapó Lecornu jelenlegi költségvetési javaslata több intézkedést is tartalmaz a bevételek növelésére:

a leggazdagabbak adóterheinek emelését,

a nagyvállalatok nyereségére kivetett különadó fenntartást,

bizonyos adókedvezmények korlátozását,

valamint a jövedelemadó és a társadalombiztosítási adó sávjainak befagyasztását az infláció ellenére.

A Gabriel Zucman közgazdászról elnevezett vagyonadót azonban nem tartalmazza; az legalább két százalékos adót vetne ki a százmillió eurónál nagyobb vagyonnal rendelkező magánszemélyekre.

Olivier Faure szocialista pártfőtitkár nem mond le a gazdagok megadóztatásáról / Fotó: NurPhoto via AFP

A szocialisták ezen akarnak változtatni, és bevetetni azt a költségvetésbe. Boris Vallaud képviselő figyelmeztette a kormányfőt, hogy már azzal is kockázatot vállaltak, hogy hagyják folytatódni a vitát a büdzséről.

Képesek vagyunk a kompromisszumra – de arra is, hogy megbuktassuk a kormányt

– idézte a szavait a France24 internetes oldala.