Legalább 70 milliárd dollárt kell fordítani Gáza újjáépítésére

A tűzszüneti megállapodás és béketerv aláírása kulcsfontosságú lépés a világ egyik legsúlyosabb fegyver konfliktusának lezárásában, melynek kiváltó oka a Hamász palesztin terrorszervezet Izrael ellen két évvel korábban indított támadása volt. A humanitárius katasztrófával járó, a résztvevőknek és még az Izrael szövetségesének számító Egyesült Államoknak is óriási összegekbe kerülő háború után, a béke idejében megkezdődhet az újjáépítés. Azt ugyanakkor még nem tudni, pontosan milyen tartalommal valósulhat meg a gázai övezet felvirágoztatása, csak annyi bizonyos, hogy drága lesz – írja az Origo.

Óriási össszegekre lesz szükség a gázai övezet újjáépítéséhez

70 milliárd dollárt kellhet elkölteni a gázai övezetre

A lap összeállításában arról ír, hogy a békecsúcs után – erről az ENSZ Fejlesztési Programjának munkatársa adott tájékoztatást – több ország jelezte, hogy részt vállalna a gázai újjáépítésben. Az európai és az Öböl-menti államok mellett az Egyesült Államoknak juthat abból oroszlánrész. A költség várhatóan eléri majd a 70 milliárd dollárt, a legszükségesebb feladatokat három éven belül kellene megoldani, hogy azt követően a hosszabb távra szóló fejlesztések kivitelezése kezdődhessen el.

Annak részletező áttekintésére, hogy mely területeken milyen ráfordítási összegekkel kell számolni, a Világbank, az EU, valamint az ENSZ közös, még februárban kiadott „Gázai övezet és Ciszjordánia Kárfelmerési Gyorjelentésére” (IRDNA) lehet támaszkodni. Bár azóta a mostanáig eltelt időszakban a helyzet súlyosabb lett az övezetben, ez alapján számba lehet venni, hogy egyes területeken mekkora összegű ráforditásra lehet szükség.

Több jelentés szerint a lakhatás továbbra is a legsúlyosabban érintett szektor Gázában. Az IRDNA ​​közlése szerint a lakóépületek újjáépítésére 15,2 milliárd dollárt, azaz a teljes költség 30 százalékát kell előirányozni, ez teszi ki a ráfordítási összegek legnagyobb arányát egyetlen jogcímben. Három éven belül a lakhatási igények gyors kiszolgálására legalább 3,7 milliárd dollárt kell költeni, egyszerűbb otthonok, hajlékok biztosításával, ezt követően pedig megkezdődhet a lakásszektor hosszabb távra szóló rendbehozatala. A jelentés szerint közép- és hosszú távon a legnagyobb szükség a lerombolt házak újjáépítéséhez kapcsolódik, 11,4 milliárd dollárral. A háború a károk 53 százalékát ebben a szektorban okozta.

A háború két éve miatt a gázai gyerekek kapcsán „elveszett generációról” beszélnek. Nagy szükség lenne az oktatás helyreállítására érdekükben, ennek költségeit 3,8 milliárd dollárra számítja a szervezet. Ebből rövid távon 2,6 milliárd dollárt kellene elkölteni ahhoz, hogy a gyerekek tanítása folytatódhasson például előre gyártott épületekben, konténeriskolákban. A költségek egy részét pszichés segítségnyújtásra kell fordítani.

Gázában nagy károkat szenvedett el az energiaszektor is. Rövidtábon 365 millió dollárt kellene elkölteni arra, hogy biztosítani lehessen az övezetet kiszolgáló áramfejlesztők és generátorok napi kb. 320 ezer literes üzemanyag szükségletét. Energiára pedig azonnali is nagy szükség van az ivóvízellátás, valamint a helyi élelmiszertermelés beindításához.

