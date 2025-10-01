A II. világháború óta nem látott ekkora gazdasági összeomlást Ausztria: már 300 ezer osztráknak nincs munkája

Ausztria a második világháború óta a leghosszabb recesszióval és egyre súlyosbodó gazdasági összeomlással küzd. Az osztrák foglalkoztatási hivatal (AMS) szerdán közölt adatai szerint szeptemberben a munkanélküliségi ráta 7,0 százalékon állt, vagyis nem változott az előző hónaphoz képest. Egy évvel korábban, 2024 szeptemberében még 6,6 százalék volt ez az arány.

A gazdasági összeomlás miatt egyre több vállalat kerül kilátástalan helyzetbe. Sokan már nem képesek túlélni, vagy megtartani alkalmazottaikat a jobb idők érkezéséig – nyilatkozta Johannes Kopf, az AMS vezetője. Hangsúlyozta: szinte hetente érkeznek kedvezőtlen hírek a munkaerőpiacról, a munkanélküliség minden ágazatban, minden tartományban (Karintiát kivéve, ahol csak minimálisan) növekszik, és valamennyi korosztályt érinti.

Szeptember végén közel 299,2 ezer munkanélkülit tartottak nyilván Ausztriában,

szemben az egy évvel korábbi 280 ezerrel, illetve az egy hónappal korábban regisztrált 301,4 ezerrel.

A gazdasági összeomlás ugyan történelmi méretű, de a visszaesés mértéke valamivel enyhébb a vártnál. Az osztrák statisztikai hivatal (Statistik Austria) nemzetgazdasági számításai szerint a bruttó hazai termék (GDP) 2024-ben 0,7 százalékkal csökkent, nem pedig 1,0 százalékkal, ahogyan korábban feltételezték. A 2023-as adatot is felfelé módosították: a korábban jelzett 1,0 százalékos csökkenés helyett 0,8 százalékos mínuszt állapítottak meg.

