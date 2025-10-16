Ukrajna ismét orosz rakétatámadások miatt vesztett el kulcsfontosságú gáztermelő és -feldolgozó létesítményeket, ezért a kormány kénytelen növelni az importot, hogy biztosítani tudja a téli energiaellátást. A Naftogaz vezérigazgatója szerint az éjszakai támadások több létfontosságú üzem működését is leállították – ez már a hatodik nagyobb csapás volt az ukrán gázinfrastruktúra ellen október eleje óta. Meglehet: gázimport nélkül nem biztos, hogy Ukrajna túléli a telet.

Szorul a hurok Ukrajna körül – végzetes támadást szenvedett el éjjel: azonnali gázimport kell, különben nem bírják tovább / Fotó: AFP

Szerhij Koreckij, az állami Naftogaz vezérigazgatója a támadások után közölte: Ukrajna kénytelen lesz több földgázt importálni, hogy pótolja a kiesett termelést. Bár pontos adatokat nem közölt, annyi bizonyos, hogy több kulcsfontosságú üzem – köztük kompresszorállomások és feldolgozólétesítmények – leállt, ami érezhetően visszaveti a belföldi kitermelést.

Az orosz éjszakai támadás több létfontosságú létesítmény működését megbénította. Az október eleje óta tartó hatodik nagyszabású akció súlyosan érinti az ország gáztermelését

– fogalmazott Koreckij. A támadások célzottan az energetikai infrastruktúrát érik, köztük azokat az üzemeket, melyek a lakossági és ipari gázellátás gerincét adják. A károk pontos mértékét még felmérik, de az első jelentések szerint több helyen teljes leállás történt.

Nem biztos, hogy Ukrajna túléli a telet

Az ukrán kormány hónapok óta készül a télre, de a friss támadások újabb csapást mértek az előkészületekre. A gáztárolókban jelentős tartalékot halmoztak fel, ám ez csak akkor elegendő, ha a belföldi termelés is folytatódik. A kiesés miatt az ország most fokozni kényszerül az importot, hogy elkerülje az ellátási zavarokat. A helyzet különösen érzékeny, mert

Ukrajna hagyományosan a saját termeléséből fedezi szükségleteinek nagy részét, az importot inkább stratégiai tartalékként használja.

Most viszont a külföldi beszerzés válhat az egyetlen biztonsági forrássá – miközben az energiaárak az európai piacon is magasak, és a logisztikai útvonalak háborús kockázatoknak vannak kitéve.

Az orosz hadsereg az utóbbi hetekben látványosan megváltoztatta támadási stratégiáját: a frontvonalak helyett egyre inkább az ukrán gazdaság alapjait, az energiaipart veszi célba.

Az október eleje óta tartó offenzíva során több tucat áramtermelő és gázfeldolgozó létesítményt ért találat, köztük olyanokat is, melyek kulcsszerepet játszanak az ország hálózatában.

A cél nyilvánvaló: megbénítani az ukrán infrastruktúrát, csökkenteni az ipari termelést, és ellehetetleníteni a lakossági energiaellátást a tél beköszönte előtt.