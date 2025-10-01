Döntött az első európai ország: betiltja a Facebook és a többi közösségi média használatát a lakosság egy nagy részénél – az egész EU-ban életbe léphet

Október végétől Görögország az Európai Unióban elsőként általánosan betiltja a közösségi média hozzáférését a 16 év alattiak számára. Az intézkedést a Kids Wallet nevű alkalmazás révén fogják végrehajtani, amely automatikusan blokkolja a népszerű platformok, például a Facebook, a TikTok, az Instagram és az X használatát a kiskorú felhasználók eszközeként regisztrált készülékeken.
A cél az, hogy korlátozzák a függőséget okozó „scrollingot” és a veszélyes internetes tartalmakkal való esetleges konfrontálódást.
Ezenkívül a 18 év alatti fiatalok számára letiltják a szerencsejátékkal, dohánytermékek, alkohol vagy pornográf tartalmak terjesztésével foglalkozó weboldalakhoz való hozzáférést. A tilalom a Tinderhez hasonló társkereső platformokra is vonatkozik.
A technológiát az Európai Bizottság kezdeményezésére fejlesztették ki. Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy egységes keretrendszert hozzon létre minden tagállam számára. Ausztráliával ellentétben a megoldás nem kizárólag a platformok által végzett életkor-ellenőrzésen alapul, hanem közvetlenül az eszközön, a Kids Wallet alkalmazás révén történik.
EU-szerte dolgoznak egy korhatár-korlátozáson. A cél megbízható korhatár-ellenőrzési rendszerek használata olyan tartalmakhoz, amelyek nem alkalmasak gyermekek és fiatalok számára. Hosszú távon azt tervezik, hogy a technológiát integrálják az EU digitális személyi igazolványába (eID) – egyfajta hivatalos online személyazonosító igazolványba, amely 2026 végétől lesz elérhető.
A javaslatot az egész Európai Unióra ki szeretnék terjeszteni a gyerekek védelme érdekében. Azonban a közösségi oldalak korlátozása szinte biztosan konfliktust hozna az Egyesült Államokkal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.