Korszakos döntés a svédektől, lecserélik a Gripent, helyette új vadászgép lesz: ebből is rendel Magyarország? – videó

Megvan a dátum, mikor állhat hadrendbe a Gripen utódja, a svédek új vadászrepülője. A folyamat nem egyik pillanatról a másikra fog végbemenni, ugyanakkor a svédek döntése megszületett a legendás harci gép lecseréléséről.

Mindez túlzás nélkül korszakosnak mondható, hiszen a Gripen Svédország büszkesége, talán az egyik legfontosabb svéd katonai termék, amelyet a NATO-nak és a világnak adhatnak a tengeralattjárók és a radartechnológiai fejlesztések mellett.

Gyártója a svédországi Saab AB, amelynek tulajdonosai között találni svéd banki és nyugdíjalapokat is, azonban a svéd állami befolyás nem csak innen ered. A Saab védelmi ipari értékesítéseinél ugyanis – ez bevett a fegyvergyártó cégek esetében – megkerülhetetlen a svéd hatóságok jóváhagyása.

A Saab termékeinek, szolgáltatásainak és technológiáinak exportját a svéd exportellenőrzési jogszabályok határozzák meg. Az exportengedélyekről pedig eseti alapon a Stratégiai Termékek Felügyelősége (ISP) dönt, amelynek tagjait a kormány nevezi ki.

Mindezt azért fontos felidézni, mert a napokban a Saab 2,6 milliárd svéd korona, ez átszámítva mintegy 100 milliárd forint értékű szerződést kötött a következő generációs vadászgép kutatási és technológiai fejlesztési feladataira. Ez tehát csak egy része a Gripen utódja teljes megvalósításának, amelynek összes költsége ennek biztosan a többszöröse lesz.

Mindenesetre a megrendelő a svéd Védelmi Anyagellátó Hivatal (FMV), amely a 2025–2027 közötti időszakra állapodott meg a Saabbal. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a mostani szerződés meghosszabbítja és kibővíti az eredetileg 2024 márciusában aláírt keretegyezményt, amellyel kijelölték az utat az új svéd vadászgépig.

A Saab 2027-ig tehát biztosan folytatja a következő generációs vadászgép koncepciójának és technológiájának tanulmányozását. Nem kis feladatról van szó: Svédország első lopakodó vadászrepülőgépét akarják megalkotni, amelynek képességei kiegészülnének egy speciális dróncsaláddal.

Mindennek a 2040-es évekig meg kell valósulnia, akkor venné át a Gripen helyét.

A Neokhon felidézi, hogy Svédország harcirepülőgép-fejlesztése az 1947-es Saab 21R óta következetesen a hazai tervezés és ipari együttműködés mintájára épül. Minden újabb generáció technikai újításokkal bővült, amelyek javították a korábbi vadászgépek

teljesítményét,

az avionikát (a légi járművek elektromos és elektronikus rendszereivel, berendezéseivel foglalkozó szakterület)

és a rugalmasságát.

Mindeközben egy rendkívül bőséges tudásbázis jött létre, amelyet most digitális mérnöki tervezéssel és a mesterséges intelligencia integrációjával tovább bővítenek. Az új svéd vadászrepülőgépnek nincs még konkrét neve, a Koncept för Framtida Stridsflyg (KFS) program keretében fejlesztik. Koncepció szintjén már megjelentek látványtervek, amelyek az alábbi videóban is megtekinthetők.