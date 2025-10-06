Deviza
Grönland
Washington
Critical Metals
ritkaföldfém

Bevásárolná magát Grönlandra az amerikai kormány

Egy értesülés szerint az Egyesült Államok tulajdonrészt szerezne a Critical Metals nevű vállalatban, Donald Trump elnök azon törekvésének részeként, melyben az elnök csökkentené az amerikai gazdaság külföldi kitettségét a külföldi, kritikus nyersanyagok irányába. Az értesülés kormányzati körökből származik, és nem sokkal azt követően érkezett, hogy a vállalat duplájára növelte részesedését Grönland legnagyobb ritkaföldfém-lelőhelyében.
VG
2025.10.06, 18:55
Frissítve: 2025.10.06, 19:39

Donald Trump második elnöksége kapcsán újra előkerült az a gondolat, hogy az amerikai kormány megszerezné Dániától Grönlandot, vagy más módon tenne szert ott meghatározó befolyásra. Ennek a törekvésnek újabb fejezete lehet az az értesülés, miszerint a szövetségi kormányzat lépéseket tenne a Critical Metals nevű vállalatban való tulajdonrész megszerzésére. A cég történetesen Grönland legnagyobb ritkaföldfém-lelőhelye fölött diszponál – írja az Origo.

grönlandi bányaipar
Grönland a bányaipar célpontja, Washington egy hatalmas ritkaföldfém-lelőhelyben szerezne részesedést / Fotó: AFP (illusztráció)

Grönland legnagyobb ritkaföldfém-lelőhelye a cél

Miként a Világgazdaság nemrég bemutatta, az északi-sarkvidéki térség Grönland szigetével együtt azt követően került ismét a figyelem központjába, hogy Donald Trump amerikai elnök januári hivatalba lépése óta többször jelezte: szeretné, ha az ásványkincsekben, földgázban és kőolajban gazdag Grönland az Egyesült Államokhoz tartozna. A törekvést az amerikai nemzetbiztonsági érdekekkel magyarázta.

Az értékes ásványkincsek kapcsán jelenthet fontos fejleményt a Reuters értesülése, ami szerint négy, az ügyre közelről rálátó személy is megerősítette, hogy már folynak az egyeztetések a Critical Metals nevű vállalat és Washington között arról, hogy a cég részére korábban megítélt kormányzati támogatás részvényvásárlás formájában jelenjen meg a cégnél. Ha erről valóban létrejön valamilyen egyezség vagy tulajdonrész, akkor abból az is következne, hogy Washingtonnak közvetlen hozzáférése lenne a Tanbreez-projekthez Grönlandon. 

Nem akármilyen ásványkincs-lelőhelyről van szó:

  • a Tanbreez Grönland déli térségében a sziget egyelőre legjelentősebb nyersanyag-lelőhelye;
  • egyben a világ egyik legnagyobb ritkaföldfémkészlete.

Az értesülés kapcsán fontos körülményt jelent, hogy az akkor látott napvilágot, amikor a Critical Metals a korábbi 42-ről 92,5 százalékra növelte tulajdoni arányát a bányászati projekten belül, ami lényegében teljes kontrollt jelent. Ehhez azt is érdemes hozzátenni, hogy az amerikai kormány érdeklődése a Critical Metals iránt egy sor nagy horderejű tranzakciót követ („több száz vállalatról” beszélnek a források), amelyeknek mind az volt a célja, hogy Washington növelje részesedését olyan vállalatokban, melyek projektjei vagy bányái az amerikai piac kulcsfontosságú ásványianyag-szállítóivá válhatnak.

Valójában – állítják az ügyre rálátók – annyi tárgyalás zajlik párhuzamosan, hogy a Critical Metalsszal folytatott egyeztetésekkel igazából csúszásban vannak, nem a szándék bizonytalan.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

