A Gucci, a Chloé és a Loewe divatmárkák súlyosan megkárosították a fogyasztókat – nem tették zsebre, amit cserébe kaptak az EU-tól

Az Európai Bizottság több mint 157 millió eurós bírságot szabott ki nagy luxusmárkákra. A Gucci, a Chloé és a Loewe divatmárkák éveken át mesterségesen magasan tartották az árakat, csökkentették a piaci versenyt és szűkítették a fogyasztók választási szabadságát.
Németh Anita
2025.10.14., 17:16
Fotó: shutterstock

Az Európai Bizottság bírságot szabott ki a Gucci, a Chloé és a Loewe divatmárkákra az uniós versenyszabályok megsértése miatt, mivel a cégek összehangoltan rögzítették a viszonteladói árakat – írja a testület a keddi közleményében.

Milan,,Italy,-,24.04.2024:,Gucci,Cleo,Bag,Showcase,At,Shopping
A Gucci, a Chloé és a Loewe divatmárkák súlyosan megkárosították a fogyasztókat / Fotó: photo-lime / Shutterstock

A bizottság vizsgálata feltárta, hogy a három divatház korlátozta a velük szerződésben álló, független kiskereskedők lehetőségét arra, hogy önállóan határozzák meg termékeik kiskereskedelmi árait mind online, mind fizikai üzleteikben. Az ilyen típusú versenykorlátozó gyakorlat árnövekedéshez és a fogyasztói választék csökkenéséhez vezet.

A kiszabott bírságok összege összesen több mint 157 millió euró, amelyet mindhárom esetben csökkentettek, mivel a cégek együttműködtek a bizottsággal a vizsgálat során.

  • A Gucci 50 százalékos kedvezményt kapott, így a rá kirótt büntetés 119 674 000 euróra csökkent. 
  • A Chloé esetében 15 százalékos bírságmérséklést alkalmaztak, ami után a végösszeg 19 690 000 euró lett. 
  • A Loewe is szintén 50 százalékos csökkentésben részesült, így 18 009 000 eurót kell fizetnie.

Így korlátozta a versenyt a Gucci, a Chloé és a Loewe divatmárka

A Gucci, a Chloé és a Loewe székhelye sorrendben Olaszországban, Franciaországban és Spanyolországban található. Mindhárom vállalat a luxusdivatpiacon tevékenykedik: ruházati cikkek, bőráruk és különféle kiegészítők tervezésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkoznak.

A bizottság vizsgálata megállapította, hogy e három cég úgynevezett viszonteladói árfenntartási (RPM) gyakorlatot folytatott:

  • korlátozták kiskereskedőik – mind az online, mind a hagyományos üzletek – árazási szabadságát,
  • előírták, hogy ne térjenek el az ajánlott fogyasztói áraktól,
  • meghatározták a maximális engedményeket és a leárazási időszakokat,
  • egyes esetekben pedig teljesen megtiltották a kedvezmények alkalmazását.

A Gucci, a Chloé és a Loewe arra törekedett, hogy kiskereskedőik ugyanazokat az árakat és értékesítési feltételeket alkalmazzák, mint amilyeneket saját boltjaikban és weboldalaikon érvényesítettek.

A szabályok betartását a cégek rendszeresen ellenőrizték, és a „renitens” viszonteladókkal szemben intézkedtek. A legtöbb kiskereskedő alkalmazkodott az előírásokhoz.

A divatcégek elvárásai megvonták a kiskereskedőktől az árképzési függetlenséget, csökkentették a köztük lévő versenyt, és egyben védték a márkák saját értékesítési csatornáit.

A Gucci emellett online értékesítési korlátozást is bevezetett adott termékvonal esetében, és megtiltotta a partnereinek, hogy azt interneten árusítsák.

A három vállalatnál a jogsértő gyakorlatok 2023 áprilisában értek véget, amikor az Európai Bizottság előzetes bejelentés nélkül razziázott az irodáikban.

A bizottság mostani határozataiban megállapította, hogy az említett magatartások az Európai Unió működéséről szóló szerződés (TFEU) 101. cikkét, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) 53. cikkét sértik, mivel ezek tiltják a kereskedelmet torzító és a versenyt korlátozó megállapodásokat.

A három cég egymástól függetlenül cselekedett, de az érintett időszakok részben átfedték egymást, és sok viszonteladó mindhárom márka termékeit is árulta.

Mindhárom cég elismerte a tényeket és a jogsértéseket.

Az Európai Bizottság döntésével üzenet a luxusdivatszektornak: az árfixálás és az értékesítési szabadság korlátozása súlyos versenyjogi következményekkel jár még a legnagyobb presztízsű márkák esetében is.

5 perc
Villámárvizek sújtják Katalóniát – települések kerültek víz alá, Ibizán leállt a repülőtér

Heves esőzések és villámárvizek bénították meg Katalóniát és Spanyolország keleti partvidékét.
5 perc
Éles vita a fővárosban: Karácsony Gergely szerint hiba volna, ha a Tabán a Városligethez hasonlóan megújulna

Az I. kerület polgármestere szerint a fővárosi parkok elhanyagoltak, gazdátlanok, az utcák rendezetlenek a tulajdonosi viszonyok miatt. Karácsony Gergely nem érti, miért fontos a kerületvezetőnek a Tabán átvétele.
6 perc
A Gucci, a Chloé és a Loewe divatmárkák súlyosan megkárosították a fogyasztókat – nem tették zsebre, amit cserébe kaptak az EU-tól

A luxuscégek éveken át a fogyasztók kárára torzították a piacot.

