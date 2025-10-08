"Szabadjára engedtünk egy szörnyet" – a gyermekek komoly veszélyben vannak a dán miniszterelnök szerint

A dán miniszterelnök a 15 év alatti gyerekek közösségi médiához való hozzáférésének betiltását sürgeti, mivel szerinte az okostelefonok és a közösségi média „ellopják gyermekeink gyerekkorát” – írja az Euronews.
Mette Frederiksen miniszterelnök kedden, a dán parlamentben mondott beszédében jelentette be a tervet. Felszólította a törvényhozókat, hogy tiltsák be „a legtöbb” közösségimédia-platform használatát a 15 év alattiak számára, ugyanakkor lehetővé tenné, hogy a szülők 13 éves kortól adhassanak engedélyt gyermekeiknek a használatra.
Az Európai Unióban a gyerekeknek legalább 13 évesnek kell lenniük, hogy közösségimédia-fiókot nyithassanak. Frederiksen azonban olyan adatokra hivatkozott, amelyek szerint
a dán gyerekek 94 százaléka már ennél fiatalabban jelen van a közösségi médiában.
„Olyan dolgokat látnak a képernyőn, amiket nem kellene” – mondta a miniszterelnök, aki a szorongást, a depressziót, a koncentrációhiányt és az olvasási nehézségeket is a közösségi média hatásainak tulajdonította.
Szabadjára engedtünk egy szörnyet.
– mondta Frederiksen, ám nem pontosította, mely platformokat érintené a korlátozás.
A kabinet emellett az iskolákban és az iskolán kívüli klubokban is betiltaná a mobiltelefonok használatát, és szigorúbb, EU-szintű szabályokat sürget a gyerekek online védelmére. Nincs ezzel egyedül. Magyarországon már 2024 szeptembere óta érvényes a mobiltelefon-tiltás az iskolákban, Olaszországban pedig az idei tanévtől vezették be, hogy még a szünetekben sem lehet bekapcsolni a készülékeket.
Júniusban a holland kormány azt tanácsolta a szülőknek, hogy ne engedjék 15 év alatti gyerekeiknek a TikTok és az Instagram használatát. Tavaly pedig Emmanuel Macron francia elnök is támogatásáról biztosította a 15 év alattiakra vonatkozó közösségimédia-tilalom ötletét.
Görögország pedig ennél is tovább ment, az EU-ban elsőként tiltotta meg a 16 év alattiaknak a közösségi média használatát. A görögök ezt egy új alkalmazás segítéségével érik el. A 16–18 évesek is kapnak új tiltást.
