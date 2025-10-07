Nem megy gyorsan a matek Brüsszelben, Zelenszkij tombol – 230 milliárd euró Ukrajnának szánt támogatást tartanak vissza

Az úgynevezett reparációs hitelről van szó, amelynek összege 185 milliárd euró, valamint a G7-országok által kezdeményezett, Oroszország blokkolt eszközeit fedezetként felhasználó 45 milliárd eurós hitelről – közölte az Euractiv.
Az EU vezetése keresi a lehetséges megoldásokat Ukrajna háborús kárainak megtérítése, azonban ezeknek a finanszírozási programoknak az összehangolása sokkal nehezebb, mint gondolták.
Az EU-nak még nincs végleges döntése ebben a kérdésben
– közölte az EU tisztviselője. A múlt heti koppenhágai EU-csúcson komoly vita bontakozott ki a háborús stratégia költségeiről és időtartamáról. Orbán Viktor szerint az európai terv gyenge pontjai a bizonytalan időhorizont és a hatalmas pénzügyi terhek, amelyek elsősorban az európai gazdaságokat terhelnék, miközben az amerikai fegyveripar profitálna.
A magyar miniszterelnök akkor is egyértelműen elutasította, hogy Oroszország befagyasztott pénzeszközeit használják fel Ukrajna támogatására. Orbán Viktor világosan közölte a magyar álláspontot, azonban a vita folytatódik az EU-n belül, döntés a következő csúcstalálkozón születhet.
A Kreml szuverén eszközei által generált nyereséget – amelyet röviddel Moszkva 2022 februárjában Ukrajna ellen indított teljes körű inváziója után befagyasztottak – jelenleg egy úgynevezett rendkívüli bevételgyorsítási (ERA) hitel finanszírozására használják fel. A programot tavaly jelentette be a nyugati hatalmakból álló G7 csoport, amelybe például Németország, Franciaország és Olaszország is tartozik.
Arra a kérdésre, hogy hogyan lehetne a kártérítési hitelt az ERA-programban előírt befagyasztott eszközökből származó nyereség feláldozása nélkül megvalósítani, az EU tisztviselő hozzátette, hogy
a legegyszerűbb módja az ERA- és a kártérítési hitelprogramok összehangolásának az lenne, ha az utóbbi bevételeit az ERA-adósság visszafizetésére használnák fel – így már csak 140 milliárd euró maradna a potenciális kártérítési hitelalapban.
Az EU tagállamai vállalták, hogy 18 milliárd eurót előre kifizetnek az ERA bevételeiből, a fennmaradó összeget pedig az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada és Japán biztosítja. Eddig az EU-s forrásokból 14 milliárd eurót már kifizettek, a fennmaradó négymilliárd eurót pedig várhatóan ez év végéig folyósítják.
Az EU-ban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott orosz vagyon található, amely évente körülbelül hárommilliárd euró nyereséget termel, amelyet végül megegyezéses alapon az ERA-hitel visszafizetésére fordítanak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is üdvözölte az Ukrajna újjáépítésére szánt EU-s hitelt, hiszen elmondása szerint hatalmas szükségük van kórházakra, energiaellátásra és óvóhelyekre. Ukrajna energiainfrastruktúrájának körülbelül fele már megsemmisült az Oroszországgal folytatott háború során, és a folyamatos áramkimaradások miatt a keleti régiók egyes részei négy órán át sötétben maradnak. Von der Leyen szerint ez azzal egyenértékű, mintha Lettország, Litvánia és Észtország teljes területén megszűnne az áramellátás.
