Horvátországban is drága az energia: atomerőművet építenek

A folyamatosan növekvő energiaárak és az ország külső kitettsége miatt Zágrábban már többször felmerült egy horvát atomerőmű építésének gondolata.
A horvátok számára nem idegen a nukleáris energia, a szlovénokkal közösen működtetik a krskói atomerőművet, amelyet még a jugoszláv időkben építettek a két ország határán. Az első tervek éppen ezért a meglévő komplexum bővítésére irányultak.
A közös beruházás kapcsán azonban számos vita felmerült, ezért a horvátok inkább saját kezükbe vennék az irányítást. Ezzel kapcsolatban Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter osztott meg részleteket a közszolgálati televízióban. Elmondta, hogy a kormány nemrég külön munkacsoportot hozott létre az erőműépítés előkészítésére. Jelenleg még a helyszín kiválasztása zajlik és három lehetséges lokáció került szóba.
A tárcavezető szerint az erőművet a horvát kormány nyugati technológiával kívánja megépíteni. Potenciális kivitelezőként az amerikai Westinghouse és a francia Framatome neve merült fel. Az építéshez szükséges források egy részét a kormány az Európai Uniótól várja, a fennmaradó részt pedig hitelből és saját költségvetési forrásból biztosítanák. Az építkezés a helyszín és a leendő blokkok teljesítményének függvényében várhatóan tíz évnél is tovább tarthat.
