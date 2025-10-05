Új időszámítás kezdődik a Horvátországba utazóknak – átadják az M6-os utolsó szakaszát, erre várt mindenki

Hétfőre teljesen elkészül az 5c-s folyosó utolsó szakasza Horvátországban, Pélmonostortól a magyar határig. Ez egy öt kilométer hosszú szakasz, amely a horvátországi A5-ös autópálya része. A gyorsforgalmi út Eszéken és Diakováron keresztül köti össze a magyar határt a bosznia-hercegovinai határral – írja a Nacional.hr. A Magyarországról érkezők számára fontos információ, hogy a forgalom az összekapcsolt M6-os és a horvát A5-ös autópályán jövő héten kedden, tehát csak október 7-én indul meg.
Horvátország a legújabb útszakasz átadásával befejezi az 5c páneurópai folyosó építését a területén. Az 5c folyosó Budapestet köti össze Eszéken és Bosznia-Hercegovinán keresztül Plocével.
Az öt kilométer hosszú szakaszon nyolc műtárgy található: a Karasica viadukt, a Gajic felüljáró, a Rasce felüljáró, a Karasica 2. híd, a Travnik 1. híd, a Travnik 2. híd és két csatorna feletti híd. Ezek közül a leghosszabb a Karasica viadukt, 318 méter – számolt be korábban lapunk.
Az M6-os autópálya már teljes hosszában kész van, a lippói lehajtó és a határ közötti szakasz megnyitása van vissza, ha a horvátok nyitnak, akkor a magyar szakaszt is üzembe helyezik. Az átadás után a magyar M6-os autópálya közvetlenül kapcsolódik majd a horvát A5-ös úthoz.
Ez jócskán lerövidíti az utazási időt Budapest és Eszék között, és közelebb hozza a kelet-szlavóniai várost a magyar fővároshoz. Ez az utolsó, befejező szakasz a horvát A5-ös autópályán, amely közvetlenül csatlakozik a magyarországi M6-oshoz, és így Horvátországot összeköti Bosznia-Hercegovinával.
Lényeges tudnivaló, hogy a horvát szakaszon Pélmonostorig nem kell útdíjat fizetni, utána viszont már igen, Eszékig személyautóval hozzávetőlegesen 670 forintért autózhatunk majd.
