India nem tud róla, hogy leáll az orosz olaj vásárlásával, egyelőre nő az import

Az olaj ára azonnal emelkedni kezdett a hírre, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: Naredra Modi indiai kormányfő megígérte neki, hogy az ország leáll az energiahordozó vásárlásával Oroszországból. Bár Trump szerint határidőt nem adott Delhi a lépésre, az egyelőre igen messzinek tűnik, mert az első indiai reakciók nem támasztják alá az amerikai elnök szavait, az import pedig nő.

India az orosz olaj egyik legfőbb piaca / Fotó: NurPhoto via AFP

Trump bejelentése után mindenesetre a Brent ára a Reuters tudósítása szerint 0,8 százalékkal, hordónként 62,45 dollárra ugrott, az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) 0,98 százalékkal, 58,84 dollárra drágult, mert a lépés azt jelentené, hogy Indiának máshonnan kellene ebben az esetben beszerezni az olajat.

További áremelkedést okozna, ha Trumpnak sikerülne Kínát is rávenni hasonló lépésre, ami a következő terve, mert India mellett Peking az orosz olaj legnagyobb piaca. Ráadásul Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a

Trump-adminisztráció Japánt is rá akarja bírni, hogy ne vásároljon orosz energiahordozót.

Japán olajat, valamint cseppfolyósított földgáz (LNG) szükségletének kilenc százalékát importálja Oroszországból.

India számára a saját érdekei a legfontosabbak

India washingtoni nagykövetsége nem kommentálta Trump bejelentését, a delhi külügyminisztérium azonban igen. Randir Dzsaiszval, a tárca szóvivője az India Express tudósítása szerint nem erősítette meg és nem is tagadta, hogy Trump és Modi beszélt szerdán telefonon, ahogyan az amerikai elnök mondta, valamint nem említette az állítólagos indiai ígéretet sem.

Az indiai finomítók diverzifikálják a beszerzéseiket / Fotó: Anatoly Menzhiliy / shutterstock

Azt viszont hangsúlyozta, hogy az ország importpolitikáját kizárólag az indiai fogyasztók érdekeinek védelme határozza meg. „India jelentős olaj- és gázimportőr. A gyorsan változó energiahelyzetben az indiai fogyasztók érdekeinek védelme mindig is elsődleges prioritásunk volt. Importpolitikánkat teljes mértékben ez a célkitűzés irányítja” – jelentette ki a szóvivő.

Megerősítette ugyanakkor azt, hogy India már egy évtizede tárgyal az Egyesült Államokkal több energiahordozó beszerzéséről a diverzifikálás érdekében.