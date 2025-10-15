Deviza
szabadkereskedelmi megállapodás
Európai Unió
India

Az amerikai függőségtől megszabadulnak, Európa pedig belefullad az olcsó indiai textilbe

Felgyorsultak a szabadkereskedelmi tárgyalások. Az amerikai vámok miatt az indiai textilipar új partnereket keres Európában.
M. Cs.
2025.10.15., 05:31
Fotó: Reuters

Új piacokat keres Európában az amerikai vámok elől menekülni kényszerülő indiai textilipar. Jó hír számukra, hogy felgyorsultak a szabadkereskedelmi tárgyalások az Európai Unióval, a múlt héten már a 14. fordulót tartották Brüsszelben.

indiai textilipar
Új piacokat keres az indiai textilipar / Fotó: Bhawika Chhabra / Reuters

Az EU és India még az idén szeretné megkötni a megállapodást Indiával, és jól alakulnak a dolgok: a Business Standard értesülései szerint már csak bizonyos területeken, így 

  • az acélt, 
  • az autókat 
  • és a nem vám jellegű korlátozásokat 

illetően kell megtalálni a közös pontot. Egy neve elhallgatását kérő magas rangú illetékes szerint 

a mezőgazdasági kérdésekben már nincs jelentős probléma a két fél között,

lezárták a kényes higiéniai és növényegészségügyi szabályokról szóló fejezetet.

Brüsszel jelentős vámcsökkentést vár Indiától az autóknál és az orvosi felszereléseknél, adócsökkentést olyan termékek esetében, mint a bor, az égetett szesz és a hús, valamint szigorú szellemi tulajdonjogi szabályozást.

India,And,Europe,Trade,War,Concept.,Clashing,Cargo,Containers.,3d
Jól haladnak a kétoldalú szabadkereskedelmi tárgyalások / Fotó: Ink Drop / Shutterstock

Az EU-ba irányuló indiai áruexport, például a konfekcióruházat, a gyógyszerek, az acél, a kőolajtermékek és az elektromos gépek kivitele válhat versenyképesebbé, ha megszületik a megállapodás.

Menekülnek Trump vámjai elől

Az egyeztetések azután gyorsultak fel, hogy Donald Trump amerikai elnök példátlanul magas, 50 százalékos vámokat vetett ki Indiára, ebből 25 százalékost az orosz energiahordozók vásárlása miatt. Az EU-ra ugyan „csak” 15 százalékos amerikai tarifák érvényesek, de Brüsszel is diverzifikálni akarja a külkereskedelmét.

Az uniós–indiai kereskedelmi kapcsolatok már most is jelentősek, a kétoldalú áruforgalom értéke 120 milliárd euró volt 2024-ben; ez India teljes külkereskedelmének a 11,5 százaléka. 

A világ legnépesebb országa az EU kilencedik legnagyobb kereskedelmi partnere,

az áruforgalom 2,4 százalékát adta tavaly az Európai Bizottság hivatalos adatai szerint, de messze el van még maradva az Egyesült Államoktól (17,3 százalék), Kínától (14,6 százalék) és az Egyesült Királyságtól (10,1 százalék), vagyis van lehetőség az előrelépésre, amelyet a szabadkereskedelmi megállapodás nagymértékben segíthet.

Az indiai textilipar nem várhat, összeomlás fenyegeti

Az indiai textilexportőrök azonban nem várnak a megegyezésre, a Reuters iparági forrásokból származó értesülései szerint új vevőket keresnek Európában, a meglévő amerikaiaknak pedig jelentős, akár 50 százalékos árengedményt kínálnak, hogy ellensúlyozzák Trump vámjainak a hatását.

Garment workers stitch shirts at a textile factory in Noida
Donald Trump vámjai miatt nagy bajban van az indiai textil- és konfekcióipar / Fotó: Bhawika Chhabra / Reuters

A gyártók mindent megtesznek, hogy megfeleljenek az EU szigorúbb szabványainak a vegyi anyagok, a termékcímkézés és az etikus beszerzés terén. Ennek érdekében korszerűsítik az üzemeiket. Európa a lehetőség ugyanis arra, hogy megszabaduljanak az amerikai függéstől, a 2025 márciusában zárult pénzügyi évben az Egyesült Államokba irányult ugyanis a textil- és ruházati exportjuk majdnem 29 százaléka, amelynek az értéke elérte a 38 milliárd dollárt.

Az amerikai vámok hatása így katasztrofális az ágazat számára,

a cégek akár a munkavállalóik felét is kénytelenek lesznek elbocsátani vagy áttelepíteni a termelést más országokba, például Ománba vagy a szomszédos Bangladesbe, ha nem sikerül megoldást találni.

 

Az amerikai függőségtől megszabadulnak, Európa pedig belefullad az olcsó indiai textilbe

