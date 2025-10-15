Az amerikai függőségtől megszabadulnak, Európa pedig belefullad az olcsó indiai textilbe

Új piacokat keres Európában az amerikai vámok elől menekülni kényszerülő indiai textilipar. Jó hír számukra, hogy felgyorsultak a szabadkereskedelmi tárgyalások az Európai Unióval, a múlt héten már a 14. fordulót tartották Brüsszelben.

Új piacokat keres az indiai textilipar / Fotó: Bhawika Chhabra / Reuters

Az EU és India még az idén szeretné megkötni a megállapodást Indiával, és jól alakulnak a dolgok: a Business Standard értesülései szerint már csak bizonyos területeken, így

az acélt,

az autókat

és a nem vám jellegű korlátozásokat

illetően kell megtalálni a közös pontot. Egy neve elhallgatását kérő magas rangú illetékes szerint

a mezőgazdasági kérdésekben már nincs jelentős probléma a két fél között,

lezárták a kényes higiéniai és növényegészségügyi szabályokról szóló fejezetet.

Brüsszel jelentős vámcsökkentést vár Indiától az autóknál és az orvosi felszereléseknél, adócsökkentést olyan termékek esetében, mint a bor, az égetett szesz és a hús, valamint szigorú szellemi tulajdonjogi szabályozást.

Jól haladnak a kétoldalú szabadkereskedelmi tárgyalások / Fotó: Ink Drop / Shutterstock

Az EU-ba irányuló indiai áruexport, például a konfekcióruházat, a gyógyszerek, az acél, a kőolajtermékek és az elektromos gépek kivitele válhat versenyképesebbé, ha megszületik a megállapodás.

Menekülnek Trump vámjai elől

Az egyeztetések azután gyorsultak fel, hogy Donald Trump amerikai elnök példátlanul magas, 50 százalékos vámokat vetett ki Indiára, ebből 25 százalékost az orosz energiahordozók vásárlása miatt. Az EU-ra ugyan „csak” 15 százalékos amerikai tarifák érvényesek, de Brüsszel is diverzifikálni akarja a külkereskedelmét.

Az uniós–indiai kereskedelmi kapcsolatok már most is jelentősek, a kétoldalú áruforgalom értéke 120 milliárd euró volt 2024-ben; ez India teljes külkereskedelmének a 11,5 százaléka.

A világ legnépesebb országa az EU kilencedik legnagyobb kereskedelmi partnere,

az áruforgalom 2,4 százalékát adta tavaly az Európai Bizottság hivatalos adatai szerint, de messze el van még maradva az Egyesült Államoktól (17,3 százalék), Kínától (14,6 százalék) és az Egyesült Királyságtól (10,1 százalék), vagyis van lehetőség az előrelépésre, amelyet a szabadkereskedelmi megállapodás nagymértékben segíthet.