lakásépítés
ingatlan
Bali

Európai befektetők célkeresztjében Bali ingatlanpiaca – magyarok is lecsapnak a brutális hozamra

Bali az elmúlt években a világ egyik legkeresettebb ingatlanbefektetési célpontjává vált. A szigeten évente akár 12–18 százalékos bruttó hozam is elérhető, miközben az építési és fenntartási költségek töredékei az európai szintnek. A jogi környezet egyre átláthatóbb, a turizmus újra erősödik és a sziget a digitális nomádok kedvelt célpontjává vált. A befektetők számára különösen vonzók az úgynevezett Pink Zone övezetek, ahol jogilag biztonságos az építkezés. A közép-európai tőke is megjelent a régióban: magyar cégek is részt vesznek a helyi prémium ingatlanfejlesztésekben.
VG
2025.10.05., 14:10

Bali népszerűsége folyamatosan nő: míg 2019-ben 6,3 millió külföldi turista érkezett, a járvány utáni újranyitáskor 2023-ban is közel 6 millióan választották a szigetet, ez pedig az ingatlanpiacot is felpörgette.

Bali sziget turizmus ingatlan
Sokan fektetnek Balin ingatlanba / Fotó: AFP

Az előrejelzések szerint 2025-re a látogatók száma elérheti a nyolcmilliót, amit új közvetlen járatok is segítenek

  • Európából
  • és a Közel-Keletről.

A növekvő turizmus egész éves keresletet teremt a villák és resortok iránt, a sziget pedig egyre vonzóbb a digitális nomádok körében is – derült ki az Origo cikkéből.

A befektetők számára Bali legnagyobb vonzereje a hozam. Míg Európában az ingatlanok átlagosan 4–6 százalékos megtérülést hoznak, a szigeten a villák bruttó 12–18 százalékos éves hozammal működnek, a legnépszerűbb régiókban pedig 70–80 százalékos kihasználtsággal, éjszakánként 300–800 eurós áron. Az építési költségek is jóval alacsonyabbak: egy luxusvilla Balin négyzetméterenként 800–1200 euróból megvalósítható, míg Nyugat-Európában ugyanez 2000–3500 euróba kerül. Egy teljesen berendezett, medencés 2-3 hálószobás villa 250–350 ezer euróért elérhető, ami a Földközi-tenger térségében 1–1,5 millió euró lenne.

 

Jogi környezet és üzemeltetés

A külföldi befektetők Bali ingatlanpiacán hosszú távú, 25–30 éves bérleti szerződésekkel, vagy helyi PT PMA cégek alapításával szerezhetnek jogszerűen tulajdont. Az engedélyezési folyamatokat az elmúlt években jelentősen egyszerűsítették, így a piac sokkal átláthatóbbá vált. A befektetők számára különösen fontosak az úgynevezett Pink Zone területek, ahol jogilag biztonságosan lehet építkezni.

Nagyon olcsók az ingatlanok

A különbség az európai nagyvárosokhoz képest szembetűnő. Míg Budapesten 100 ezer euróból legfeljebb egy 30 négyzetméteres belvárosi garzon vásárolható, Berlinben vagy Párizsban mindössze 10–15 négyzetméteres stúdiók érhetők el ennyiért. Balin viszont ugyanennyi pénzért egy 48 négyzetméteres, teljesen berendezett luxuslakás jár saját medencével, wellnessrészleggel és edzőteremmel. Magyar befektetők is észrevették a lehetőséget: Kovács Christian, a Remarc Property Group jelenleg egy ötcsillagos resortot épít, amely Zen Luxury Complex néven nyílik majd meg.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja.

