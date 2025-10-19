Deviza
EUR/HUF391.08 +0.43% USD/HUF335.46 +0.4% GBP/HUF450.45 +0.41% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF92.13 +0.41% RON/HUF76.85 +0.4% CZK/HUF16.1 +0.4% EUR/HUF391.08 +0.43% USD/HUF335.46 +0.4% GBP/HUF450.45 +0.41% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF92.13 +0.41% RON/HUF76.85 +0.4% CZK/HUF16.1 +0.4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légiközlekedés
kényelmi szolgáltatás
FlyDubai
légitársaság

Bevezeti az ingyenes fedélzeti ellátást az első fapados légitársaság

Első fapados légitársaságként ingyenessé teszi fedélzeti szolgáltatásait a turista osztályon is a flydubai. A dubaji központú diszkont repülőtársaság ugyanis immár az Economy Class jegyek árába is beépíti az ingyenes étkezést, valamint a fedélzeti szórakoztató rendszerhez hozzáférést. Ilyen lehetőségeket lehet igénybe venni az ingyenes fedélzeti ellátás részeként.
VG
2025.10.19, 09:32

A dubaji székhelyű flydubai újabb lépést tesz az utasélmény javítása és a nemzetközi versenyképesség erősítése felé. A légitársaság 2025 novemberétől minden turistaosztályú jegy árában biztosítja az ingyenes fedélzeti ellátást – számolt be az Origó.

ingyenes fedélzeti ellátás
Az ingyenes fedélzeti ellátás részeként az étkezést is biztosítja a flydubai az utasoknak / Fotó: flydubai

Ingyenes fedélzeti ellátást vehetnek igénybe a flydubai utasai

A flydubai a diszkont légitársaságok közül elsőként teszi ingyenessé fedélzeti szolgáltatásait egységesen. A társaság vezetése szerint a turistaosztály újradefiniálása mérföldkő a cég üzleti modelljének fejlődésében. A vállalat az elmúlt években számos fejlesztést hajtott végre annak érdekében, hogy minden szinten magasabb szolgáltatási színvonalat kínáljon.

Mindezzel a fapados flydubai vélhetően abba az irányba halad, hogy feljebb pozícionálja magát. Jelenleg egyébként 3 csillagos diszkont légitársasaságként szerepel a légiközlekedési iparág független minősítő szervezetének ranglistáján – írja az Origó, amely részletesen beszámol arról is, hogy milyen szolgáltatások várják majd az utasokat.

Hazai pályán gáncsolják a Lufthansát: túl magasak az adók, száz járat szűnhet meg hamarosan - drasztikus lépésre kényszerül a légitársaság

A felülvizsgálat alatt álló útvonalak között szerepelnek a München és Münster-Osnabrück, valamint München és Drezda közötti járatok, melyeken a légitársaság jelenleg veszteségesen működik. A Lufthansa jelenleg a tavalyi nyereség- és árréscsökkenésből próbál kilábalni, és ennek érdekében 2030-ig négyezer adminisztratív álláshelyet szüntet meg a csoport egészében.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu