Bevezeti az ingyenes fedélzeti ellátást az első fapados légitársaság

A dubaji székhelyű flydubai újabb lépést tesz az utasélmény javítása és a nemzetközi versenyképesség erősítése felé. A légitársaság 2025 novemberétől minden turistaosztályú jegy árában biztosítja az ingyenes fedélzeti ellátást – számolt be az Origó.

Az ingyenes fedélzeti ellátás részeként az étkezést is biztosítja a flydubai az utasoknak / Fotó: flydubai

Ingyenes fedélzeti ellátást vehetnek igénybe a flydubai utasai

A flydubai a diszkont légitársaságok közül elsőként teszi ingyenessé fedélzeti szolgáltatásait egységesen. A társaság vezetése szerint a turistaosztály újradefiniálása mérföldkő a cég üzleti modelljének fejlődésében. A vállalat az elmúlt években számos fejlesztést hajtott végre annak érdekében, hogy minden szinten magasabb szolgáltatási színvonalat kínáljon.

Mindezzel a fapados flydubai vélhetően abba az irányba halad, hogy feljebb pozícionálja magát. Jelenleg egyébként 3 csillagos diszkont légitársasaságként szerepel a légiközlekedési iparág független minősítő szervezetének ranglistáján – írja az Origó, amely részletesen beszámol arról is, hogy milyen szolgáltatások várják majd az utasokat.