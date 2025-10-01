Deviza
Kicsattanó örömmel fogadták a visszatérő internetet — Kabul két napig maradt szolgáltatás nélkül

Afganisztán déli, keleti és nyugati tartományainak nagy részén és a fővárosban, Kabulban is helyreállt a csaknem két napja szünetelő internetszolgáltatás. Az interneten kívül a mobilszolgáltatás sem volt elérhető a térségben.
VG - MTI
2025.10.01, 19:28
Frissítve: 2025.10.01, 19:46

Tíz repülőjáratot kellett törölni a tervezett 31-ből, szerdán pedig legkevesebb 14 járat nem tudott elindulni a kimaradó internetszolgáltatás miatt — közölte a ToloNews.

Kabul számos régiójában szünetelt az internet- és mobilszolgáltatás / Fotó: AFP

Pakisztáni újságírók a WhatsApp csevegőalkalmazás egyik csoportjában velük is megosztott üzenet alapján közölték, hogy az országot irányító radikális iszlamista tálib kormány egyes tisztviselői visszautasították azon vádat, mely szerint szándékos korlátozás történt volna;

az országos leállást pedig az elhasználódott optikai kábelek cseréjével indokolták, 

amit a kabuli vezetés egyik tájékoztatásért felelős tisztségviselője is megerősített.

Örömünnep fogadta a visszatérő internetet Kabulban

A szolgáltatás helyreállítását több százan kitörő örömmel ünnepelték meg a főváros utcáin, az autósok pedig dudálással köszönték meg. Mohamad Basir, a Kam Air nevű afgán belföldi és nemzetközi légitársaságnak a képviselője az afgán ToloNews televíziós csatornának adott nyilatkozatában korábban elmondta, hogy az internetkimaradás kezdete óta csak egy járatot tudtak elindítani, így a törlések miatt sok átszálló és egyéb utas rekedt Afganisztánban.

Ez lehet az első modern város, amely teljesen kifogyhat a vízből

Próbálták korlátozni már korábban is

Hírügynökségek korábbi értesülései szerint a tálib hatóságok szeptember elején kezdték el több tartományban is korlátozni, vagy 

lassítani az internethozzáférést, az „erkölcstelenség” és a „morális korrupció” elleni küzdelemre hivatkozva, 

hozzátéve, hogy egy kormányzati utasítás miatt álltak le hétfő este a telekommunikációs szolgáltatások országszerte. Az így kialakult káosz megbénította a bankok, az országban működő segélyszervezetek és az ENSZ-képviselet, valamint a vállalkozások és a magánszemélyek egymás közötti kommunikációját egyaránt.

