A britek szerint Európa ipari öngyilkosságot követ el, egymás után zárják be a gyárakat

Az Ineos brit vegyipari vállalat a napokban jelentette be, hogy két telephelyét is bezárja Rheinbergben (Észak-Rajna-Vesztfália), a lépést az EU dilettáns politikai döntéseivel és annak következményeivel, például a magas költségekkel indokolva – írja a Die Welt. A brit konszern egyik vezetője ipari öngyilkosságot emlegetett.
A londoni székhelyű vállalat szerint a tervezett intézkedés 175 munkahelyet érint. A bezárás pontos időpontja egyelőre ismeretlen.
Az energia- és szén-dioxid-költségek elviselhetetlenül magasak, és nincs vámvédelem az Ázsiából érkező olcsó vegyi anyagok áradata ellen. Most arra koncentrálunk, hogy megőrizzük a Rheinbergben maradt többi üzemünket és az ott dolgozó 300 munkavállaló állását
– jelentette ki Stephen Dossett, az Ineos-leányvállalat, az Ineos Inovyn igazgatója.
Európa ipari öngyilkosságot követ el
– tette hozzá.
„Míg az Egyesült Államokban és Kínában a versenytársaink az olcsó energiából profitálnak, az európai gyártókat saját politikánk és a vámvédelem hiánya szorítja ki a piacról.”
A kínai vegyi anyagok azért is olyan olcsók, mert gyakran olcsó orosz olajjal és gázzal állítják elő őket.
A piacot elárasztják az import áruk. Ez teljesen elfogadhatatlan, és ha nem orvosolják azonnal a helyzetet, az további bezárásokhoz, munkahelyek megszűnéséhez és más régióktól való nagyobb függőséghez fog vezetni, ami a fontos nyersanyagokat illeti
– panaszkodott Dossett.
A modern és hatékony európai gyáraknak be kell zárniuk, miközben a kibocsátás világszerte növekszik.
Ez nem pusztán gazdasági őrültség. Ez ökológiai képmutatás. Európa versenyképessége összeomlik
– sorolta a menedzser.
Az Ineos egyébként egymás után zárja be gyárait Európában. A nagy-britanniai Grangemouthban és a belgiumi Geelben már lakat került a telephelyeire, nyáron pedig azt is közölték, hogy a szintén németországi Gladbeckben is lehúzzák a rolót, ott 279 munkahely szűnik meg. Kezdhet remegni a konszern Kölnben dolgozó körülbelül 2500 munkatársa is, bár egyelőre róluk nem szól a fáma.
Az egyik bezárásra ítélt rheinbergi üzemben a vállalat eddig allil vegyületeket gyártott, amelyek az úgynevezett epoxigyantákhoz szükségesek. Ezeket védelmi, repülési, űrhajózási, autóipari és megújuló energiaipari termékek gyártásához használják. Emellett az Ineos Rheinbergben klórt is termel, amit többek között a gyógyszergyártáshoz és a szennyvízkezeléshez használnak.
Az Ineos döntése nem egyedülálló, az egész német vegyipar az összeomlás szélén áll. A német vegyipari szövetség (Vereinigter Chemischer Industrie; VCI) szerint a vállalatok körében válsághangulat uralkodik.
A konjunktúrába és a kormányváltást követő gazdaságpolitikai fordulatba vetett remények szertefoszlottak.
A német ipari nemzet súlyos válságba került
– mondta nemrég Wolfgang Große Entrup, a VCI ügyvezető igazgatója, miközben figyelmeztette a politikusokat, hogy ne kockáztassák Németország központi iparágainak bukását.
Entrup
Ha a politika most nem cselekszik, akkor nem csak üzemeket és munkahelyeket veszítünk el. A német ipar jövője forog kockán.
